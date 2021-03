Nueva Zelanda emite una alerta de tsunami tras registrar un terremoto de magnitud 8,1

La Agencia Nacional de Administración de Emergencias de Nueva Zelanda emitió una alerta de amenaza de tsunami tras registrarse un fuerte terremoto de magnitud 8.1.

El sismo ocurrió al noreste de Nueva Zelanda, cerca de las islas Kermadec.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) también situó la magnitud del terremoto en 8.1.

Por otra parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de EE.UU. también emitió una advertencia de tsunami para Hawaii.

“La amenaza y los potenciales impactos están siendo evaluados”, dijo la Administración de Emergencias de Oahu, en Hawaii.

Las autoridades neozelandesas ordenaron la evacuación inmediata de un sector de la costa del noreste del país, desde Bay of Islands hasta Tolaga Bay.

“Las personas cercanas a la costa deben moverse inmediatamente al terreno elevado más cercano, fuera de todas las zonas de evacuación de tsunamis, o tan al interior como sea posible”, dijo la Agencia de Emergencias neozelandesa.

“Es posible que la primera ola no sea la más grande. La actividad de tsunami continuará durante varias horas y la amenaza es real hasta que se cancele esta advertencia”, agregó.

TSUNAMI WARNING: Areas that need to evacuate are indicated on this map. Evacuate these areas even if you did not feel the earthquake. DO NOT WAIT. A damaging tsunami is possible. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/bnEgZy8ikF

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021