Primeras imágenes de LeBron James como protagonista de la película “Space Jam: A New Legacy”

Este jueves, Warner Bros., a través de la revista Entertainment Weekly, liberó las primeras fotos donde se ve a la figura de los Lakers, LeBron James, enfundado en el uniforme del “Tune Squad” para jugar “el partido más importante de su vida”; todo esto en el mundo ficticio de “Space Jam: A New Legacy”.

El filme es la secuela de la popular película que protagonizó Michael Jordan en 1996, sólo que en esta ocasión, la estrella es “The King” James.

Después de mucho tiempo de espera y de un gran hermetismo, la casa productora por fin nos dejó ver las primeras fotos, en las cuales LeBron luce imponente para afrontar el reto de salvar al mundo.

“No estás listo para este equipo”, escribió el jugador de baloncesto para describir las imágenes que publicó en sus redes sociales.

“Es uno de los juegos más importantes, si no el más importante que he jugado”, explicó James para Entertainment Weekly.

El estreno de la película está programado para el próximo 16 de julio, pero podría retrasarse si la situación sanitaria no mejora, ya que el objetivo, según dijo el director Malcolm D. Lee, es proyectarla en las salas de cine, donde están seguros que triunfará ante un gran público.

Game on! In @SpaceJamMovie, @KingJames leads the charge as the Looney Tunes’ superteam reunites for the craziest basketball game anyone has ever witnessed. See the FIRST LOOK: https://t.co/jurZXtwxBV Story by @derekjlawrence pic.twitter.com/q2ztmQorQd

— Entertainment Weekly (@EW) March 4, 2021