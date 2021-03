Ariadna Gutiérrez y el entrenador de los famosos, Yas Rodríguez, comienzan un nuevo reto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A Ariadna Gutiérrez y el entrenador de los famosos, Yas Rodríguez los unió la pandemia para sacar a sus seguidores del miedo, la vida sedentaria y la mala alimentación e invitarlos a hacer ejercicios con ellos en vivo todos los días.

Así fue como nació la plataforma virtual de entrenamiento, #Train4fLive con un en vivo por Instagram todos los días a las 9 de la mañana en donde invitan a todo el mundo a hacer ejercicio con ellos. La comunidad se hizo tan grande de manera mundial, que comenzaron con los retos junto a celebridades.

En esta primera se le suma Daniela Ospina, la famosa colombiana influencer, deportiva y que promueve la vida sana. A quien invitaron a uno de los entrenamientos en vivo, en medio de la cuarentena, y fue tan grande la química entre ellos y la repercusión que tuvo, que decidieron hacerle su propio reto de 4 semanas llamado ‘Danfive: No Limits’.

“A finales de noviembre me presentaron el proyecto, por la conexión que sentimos como equipo, miramos todo lo que yo podía aportar y decidí unirme a la familia“, nos dice Daniela en una entrevista vía zoom en el living de su departamento en Miami, acompañada por Ariadna y Yas.

Como te contamos, Ari, quien ya entrenaba hace tiempo con el famoso cubano, lo buscó para que la rescate de la vida sedentaria de la cuarentena, y así nació este sueño que por años tenía el entrenador.

“Todo este proyecto comenzó en la cuarentena, comenzamos a hacer ejercicio con Ari y todo apareció así, de la mano… Teníamos el tiempo, teníamos la plataforma, la gente estaba conectada viéndonos, teníamos la ventana con Ari, y dijimos esto se puede hacer otra celebridad… Esto es la ventana para muchos latinos, que no tienen posibilidad de ir a un gimnasio, que están en el medio de una montaña, hay gente de Cuba que nos está viendo, por ejemplo“, explica Yas.

“La gente todos los días decía que estaban aburriéndose, teniendo una vida sedentaria, y me sentí identificada porque había días que me levantaba y no quería hacer nada, empecé a comer super mal… Ese sueño creció a través de esa necesidad y fue un éxito, porque comenzamos dando entrenamiento live todos los días por muchos meses y creamos una comunidad” agrega Ari.

Y lo más importante que, lo que comenzó como un ayudarse entre todos, se convirtió hoy en una responsabilidad social, por lo menos así lo siente Ariadna.

“Ya tener la responsabilidad de no solo pensar en mí, sino de las cientos y miles de personas que dependen de uno. Hay personas que literal abren los ojos y miran qué les toca entrenar porque necesitan estar bien consigo mismos, y nosotros somos los responsables de darle este bienestar”, explica.

¿En qué consiste este reto de las celebridades y el entrenador?

“En este proyecto la idea es que estés bien mentalmente, que te conectes con estos ejercicios, con esta vida, es aumentar, es que seas parte… No es un estilo de vida, es parte de la vida. Si te bañas todos los días, tienes que hacer ejercicio todos los días, en esto consiste estas 4 semanas, además de lograr un objetivo físico, que la mayoría de las personas que entran en esta plataforma busca esto, pero es más allá. Hay gente que escribe diciendo que mejoraron su vida, y esto para nosotros es bien grande. Que una persona te diga que su hijo se me murió hace una semana y lo único que espera es que encienda un live porque hacer ejercicio es lo único que la libera, creo que estamos logrando el objetivo, que no sea físico, sino también mentalmente“, dice emocionado Yas.

Por eso, para Daniela Ospina, la protagonista del reto que comienza el 15 de marzo, es que nadie se frustre, que ella que toda la vida fue un éxito deportivo jugando voleibol, también tuvo que esforzarse por ir a la par de las más expertas sin abandonar.

“Todos podemos ir en el mismo proceso para lograr un objetivo, pero cada uno a su ritmo, no nos podemos desanimar, le estamos llegando a esa meta”, dice Dani.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA DEL NUEVO RETO DE TRAIN4LIFE (video):