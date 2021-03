Hispano de Texas se despide de sus siete hijos antes de morir de COVID-19 en desgarradora videollamada

HOUSTON – Dos semanas antes de morir y batallando para respirar, Charles “Charley” Torres se despedía para siempre de sus tres hijos y cuatro hijastros desde la cama de un hospital donde estaba conectado a varios aparatos y con una mascarilla de oxígeno en su rostro.

“Los amo con todo mi corazón. Los amo mucho”, dijo Torres, de 35 años, durante la desgarradora videollamada revelada por el canal local de ABC. “Cuiden de su madre. Los amo”.

En algunos momentos la familia de Torres creyó que él le ganaría la batalla al COVID-19, pero 30 días después de ser admitido en un hospital el 15 de enero, murió.

La muerte de Torres fue en el Día del Amor y la Amistad. El emotivo mensaje de “Charley” para sus hijos se puede observar en el siguiente link.

Charles Torres struggled to breathe as he said his goodbyes to his three children and four stepchildren in an emotional video.​ https://t.co/BfGySMukb9

— ABC13 Houston (@abc13houston) February 27, 2021