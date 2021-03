Arizona aceptará tarjetas de identificación consulares como identificación válida

Arizona está cambiando la ley estatal para aceptar tarjetas de identificación consulares como formas legales de identificación.

The Arizona Republic informó que el gobernador republicano Doug Ducey firmó el proyecto de ley SB 1420 el viernes.

La Legislatura estatal prohibió anteriormente el uso de las matrículas consulares como una forma válida de identificación en 2011. Esa ley ahora se revierte.

Ducey elogió el apoyo bipartidista del proyecto de ley, patrocinado por el senador estatal republicano Paul Boyer.

I'm grateful to the bipartisan majority of legislators who supported this policy that enhances public safety by offering a secure, reliable form of identification to be accepted in Arizona. https://t.co/YZkuPfmKOP

— Doug Ducey (@dougducey) March 5, 2021