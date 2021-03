Chef Yisus: Murió su madre y le dedica estas conmovedoras palabras

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El querido Chef Yisus Díaz, a quien vemos todas las mañanas cocinando y comentando deporte en ‘Despierta América’ y pronto en la pista de ‘Mira Quién Baila All Stars’, está atravesando una de las pruebas más difíciles de su vida: murió su madre.

Gloria Sánchez de Díaz, ‘la guerrera de luz’, la mamá de Yisus, o Jesús Alberto como le decía ella a su ‘bebé’, falleció en la madrugada del sábado 6 de marzo luego de batallar con una larga enfermedad, la que había vencido hacía algunos años.

A través de su cuenta de Instagram, el querido Chef le escribió unas emotivas palabras que describe el gran amor que se tienen y se tendrán por siempre:

“Fuiste y serás SIEMPRE mi bastón, mi alimento, mi motor, la mujer de mi vida. No te fue suficiente traerme a la vida, sino que también me entregaste la tuya. Me enseñaste todo con ejemplos, pero tus palabras y escritos jamás faltaban. Hago TODO pensando en ti por que así todo me sale mejor.

Gracias por nunca separarte, por venir siempre conmigo sin importar a quien o que dejabas atrás, manteniendo la distancia que fuera necesaria, pero siempre ahí atenta y responsable de cualquier resbalón.

Hicimos un gran equipo vieja. Tú no manejabas pero yo si, tú cocinabas grasoso y yo sano, tú llorabas y yo reía, tú caminabas y yo corría, no las ganamos todas pero al final fuimos campeones.

Voy a extrañar mucho tus arepas gigantescas, tus empanadas de lentejas, tus jugos mixtos con todo lo que se te atravesara, tus pastichos con jamón triple y mucho queso, tu café perfecto colado en media.

Nos dejas a mí y a mis hermanos la mejor y más grande herencia que existe, nuestra salud, nuestros principios y tú como modelo tatuada en el alma de todos. Por favor no dejes de enviarme esos mensajes infinitos detallando que debo hacer para triunfar y ser mejor persona. TE AMO MUCHO MADRE ❤️“.

Recordemos que Yisus le dedicó a su madre su primer libro, ‘Cocina Delicioso con Chef Yisus’, en donde comparte recetas e historias con su mamá y con sus otros dos hermanos, Héctor Jesús y Endreína.

Yisus siempre fue el hijo consentido de doña Gloria, es el más pequeño de los tres y su más fiel compañero. Por eso cuando el chef decidió emigrar de su Venezuela natal a Estados Unidos, tanto ella como el papá del chef, Jesús Gregorio, los siguieron unos años después, sin importar dejarlo todo y comenzar de cero en un país y con un idioma que no conocían.

En el 2017, en una entrevista exclusiva que le hicimos a Yisus, esto nos decía de la relación con su mamá, y de las enseñanzas que le dejaba estar transitando por el cáncer:

“Yo pensaba siempre, basado en el amor que siento por mi mamá, que era imposible que tú puedas amar más a alguien que esto, no lo creía, y bueno ahora con mi hija, con Anabella, es algo loco, es indescriptible, obviamente no se compara, son dos amores distintos pero el de un hijo es algo anormal”, explica.

P: Te vimos muy emocionado, cuando te sorprendieron en el día de la madre, trayendo a tu mami, ¿cuál ha sido su mejor enseñanza?

“Representa lucha, el ejemplo que no ha dado es de guerra, ella no para, de verdad que no para, y nos está dando un ejemplo en vida con su enfermedad… Está pasando por un cáncer, una terapia que no cualquiera puede como ella la está asimilando y enfrentarla como la está enfrentando… Nos deja el mejor ejemplo de dar todo y agotar todas las alternativas y tocar todas las puertas, antes de sentarte y decir no, no se puede. Como te decía, era el amor más grande, o sigue siendo el amor más grande que tengo pero ahora compartido. Mi madre lo ha dado todo por nosotros, sobre todo por mí que soy el menor. Se vino a este país ya en avanzada edad, sin saber el idioma a ‘echarle pierna’, a trabajar en lo que consiguiera, sin manejar, abriendo otras puertas o sea es una guerrera incansable.

P: ¿Cómo ha tomado la familia, y cómo la acompañan en este proceso que esta viviendo tu mamá?

“Ella nos enseñó a cómo comportarnos con su enfermedad, ella misma nos dio el ejemplo con su positivismo, con su fuerza… Lo que decíamos entre mis hermanos, mi padre y yo, que ni se nos ocurra en ningún segundo mostrar algo menos que lo ella está mostrando, debilitarnos, si ella está siendo fuerte, que es la que está enferma, que es la que va a pasar por todo esto, y es la que nos está dando animo a nosotros, nosotros no podemos cambiar nada, más bien ella misma no dijo cómo reaccionar, obviamente mucha unidad y mucho apoyo, mucha paciencia en todo este proceso”.

P: ¿Qué te enseña a ti, este tipo de golpes o de sorpresas en la vida?

” Que hay que disfrutar lo más que se pueda, nunca sabes si van a ser 10 días de vida, o 95 años, eso no lo sabe nadie, lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a ir, pero no lo aprecias tanto hasta que no vives algo así de cerca lamentablemente, somos de que nos pase algo para reaccionar y hacer el ajuste, y ese es el ajuste que hemos hecho mi familia y yo, lo siento así, que es que vale mucho la vida“.

Descanse en paz doña Gloria, la eterna guerrera de Yisus y su familia.