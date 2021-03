Encuentran a una bebé que fue secuestrada en el sur de Los Ángeles. ¿Qué ocurrió?

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo este lunes por la tarde que sus agentes localizaron a la niña de 11 meses que había sido secuestrada la noche anterior en el sur de la ciudad.

La bebé Heather fue hallada en el área de la calle 52 y Broadway sobre las 3:15 de la tarde, sobre una hora después de que LAPD pidiera públicamente ayuda para dar con el paradero de la menor y esclarecer el caso.

11- Month Old Baby Heather Taken

Heather was taken, last night March 7, 2021 at 6pm. This occurred at the 8100 block of S. Western Ave and was reported to @LAPD77thSt Div this morning. We need your help locating them. Suspect is 39-year-old Delaneo Adams. pic.twitter.com/abAF9GgDMi

