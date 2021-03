Giselle Blondet le pide perdón a su hija en su podcast ¡”Ay, Mamá”!

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Giselle Blondet asegura que trabajar al lado de su hija Gabriella Pabón en su podcast “¡Ay, Mamá!” las ha acercado más; incluso, gracias a este proyecto se enteró de que a su heredera le incomodaba uno de los apodos que le puso, el cual revelarán en una de sus emisiones semanales, que estarán disponibles a través de las principales plataformas digitales (Pantaya, Spotify).

“Mami no se lo esperaba. Yo estaba nerviosísima para hablar de eso con ella, porque nunca lo había admitido y no sabía cómo traerle la conversación y encontré el momento exacto y perfecto“, dijo Gabriella.

“¡Yo casi me muero! Solamente lo van a escuchar miles y miles de personas, súper privado, pero ‘Tormenta Tropical’ creo que no te molesta tanto, es el otro”, interviene Giselle.

“Yo creo que lo hacemos todas las madres y no pensamos nunca en que eso va a ser algo en que puede marcar de una manera que a lo mejor no sea tan positiva a alguien tan querido como un hijo”, agrega.

Así que la presentadora no dudó en disculparse con ella. “Ahí me vi yo, pidiéndole disculpas, y todo en medio de este podcast, y ¡me gustó!“.

Al momento de hacer el programa, Giselle se sincera completamente porque se olvida de que lo están grabando. “Yo siempre me olvido de que se está grabando, se me olvida todo y cuando el podcast va a salir es cuando me preocupo. (Pienso) ¿qué habré dicho, con el de ‘los divorcios’?.

“Digo ‘Gabby, escúchame, ¿habré dicho algo que era inapropiado?’, y ella “¡no mami!, olvídate porque lo hiciste bien”; pero luego Gabby me llama y me dice ‘mami, me puse a pensar que esto lo va a escuchar papi’, y yo ‘¡ay, Dios mío, esto lo va a escuchar tu papá, es verdad!'”.