Mayorkas anuncia que el gobierno no aplicará más la regla de carga pública a inmigrantes

La administración Biden dejó de hacer cumplir las restricciones de “carga pública” de 2019 para inmigrantes que solicitan la residencia temporal (green cards) el martes, dejando sin efecto una de las pieza centrales de los esfuerzos del expresidente Donald Trump para restringir la inmigración legal.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado que su departamento había detenido la implementación de la regulación de “carga pública” de 2019, luego del restablecimiento de una orden judicial federal que bloqueaba la política de la era Trump.

Yesterday I announced that @DHSgov will no longer defend the #PublicCharge rule, as it was not in keeping with our nation’s values: https://t.co/seDZ9WOIdF. Consistent with @POTUS's vision, we will continue to implement reforms that improve our legal immigration system.

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 10, 2021