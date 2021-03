Obtén la mejor atención para tus ojos durante el COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un examen de la vista con un oftalmólogo o un optometrista puede detectar no solo problemas de visión, sino también enfermedades que amenazan tu vista, como las cataratas, el glaucoma, la retinopatía diabética y la degeneración macular vinculada a la edad. Estas enfermedades oculares graves, que son más comunes en los adultos mayores, generalmente causan pocos síntomas hasta que alcanzan una etapa avanzada.

“En ese momento, son más difíciles de tratar”, dice Adam Gordon, OD, profesor clínico asociado de la Facultad de Optometría de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Según un estudio reciente publicado en JAMA Network Open, incluso las deficiencias visuales más comunes pueden estar relacionadas con una memoria peor y un mayor riesgo de depresión.

La Academia Americana de Oftalmología (AAO) ha recomendado que los adultos mayores de 65 años se hagan un examen de la vista al menos cada 2 años. Pero una encuesta de 2018 de la Universidad de Michigan encontró que aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses entre las edades de 50 y 80 años no se habían sometido a un examen de la vista en los últimos 2 años.

Es posible que hayas pospuesto un examen de la vista antes de la pandemia. Pero los profesionales del cuidado de la vista en todo el país están tomando precauciones para mantener seguros a sus pacientes, dice Natasha Herz, MD, portavoz de la AAO. Aquí te decimos lo que necesitas saber sobre cómo hacerte un examen de la vista y, si es necesario, comprar anteojos de manera segura durante el COVID-19.

Cuándo es necesario un examen de la vista

Si te hicierion un examen de la vista en el pasado, puedes esperar muchos de los mismos procedimientos, con la adición de algunas medidas nuevas para proteger a los pacientes y al personal del COVID-19, según Herz. Por ejemplo, es posible que te pidan que esperes en tu automóvil hasta tu cita o que te examinen en el teléfono y en la puerta para detectar síntomas de COVID-19. Y tanto tú como tu oculista deben usar mascarilla.

Es posible que tu médico también haya colocado un protector respiratorio de plástico especial en la máquina que se usa para revisar tus ojos. Llama con anticipación para preguntar acerca de las precauciones para asegurarte de no pasar demasiado tiempo en una sala de espera con otros pacientes.

Si vas a una óptica, que surte las recetas de los oftalmólogos pero no hace exámenes, allí también te pedirán que uses mascarilla, y la tienda debería limitar el número de personas que pueden entrar.

Durante un examen de la vista rutinario, tu médico te preguntará acerca de tu visión y tu estado de salud general, evaluará tu agudeza visual (qué tan bien puedes leer una tabla optométrica a diferentes distancias) y comprobará tu graduación. También examinará el nervio óptico y la retina después de dilatarte los ojos con gotas y observará el interior de tus ojos con un microscopio óptico.

En algunos consultorios, podrían ofrecerte una técnica llamada imágenes de retina de campo amplio en lugar de dilatar los ojos para un examen. Esto se ha vuelto cada vez más común durante el COVID-19, dice Gordon, porque puede reducir el tiempo que un paciente pasa en el consultorio y minimizar el contacto cercano cara a cara entre el médico y el paciente. Sin embargo, esta técnica, que utiliza un escaneo con láser para generar una imagen de la retina, captura solo alrededor del 80% del área de la superficie de la retina, por lo que aún necesitarás un examen ocular que requiere dilatación en un futuro cercano, enfatiza Herz.

Consultas virtuales

Las consultas de telemedicina con un médico se han vuelto más comunes durante la pandemia para muchas especialidades médicas. Lo mismo ocurre con el cuidado de los ojos, según Gordon.

Aunque generalmente no se puede realizar un examen completo en línea, la telemedicina funciona bien para “infecciones, lesiones y otras afecciones externas del ojo que se pueden ver con la cámara que se encuentra en muchos teléfonos inteligentes y computadoras”, dice Gordon.

Aún necesitarás ir al consultorio si has experimentado cambios en la visión. “Es difícil evaluar la vista de una manera significativa a través de la telemedicina”, dice.

Cómo comprar anteojos en línea

Los minoristas en línea de anteojos y lentes de contacto se han vuelto cada vez más populares en los últimos años, mucho antes del COVID-19. Una encuesta de más de 65,000 miembros de CR en la primavera de 2019 encontró que aquellos que compran anteojos o lentes de contacto calificaron su satisfacción general con la experiencia de compra de la misma manera para los minoristas ópticos en línea y sin cita previa.

Comprar en línea puede funcionar mejor si estás buscando “anteojos con lentes monofocales y no tienes una graduación muy alta”, dice Herz. Es posible que las personas con lentes progresivos o bifocales deban acudir a un oculista en persona. (Los miembros de All Access pueden ver nuestras calificaciones de los minoristas de anteojos).

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de marzo de 2021 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.