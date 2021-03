Sin su hijo y aislada, Dayanara Torres asume el riesgo de “Mira Quién Baila” de Univision

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A pesar de que es de alto riesgo, Dayanara Torres no puede decir que no a “Mira Quién Baila” (Univision), el show que le hizo retomar su carrera hace casi cuatro años cuando ganó la competencia. Por eso, por cuarta vez y haciendo muchos esfuerzos, la boricua regresa como juez en la competencia junto con Casper Smart y Paty Manterola.

“Usualmente, yo vengo a Miami para “Mira Quién Baila” semanal. Yo vengo, hago el show y me regreso a casa, pero esta vez y por lo de la pandemia me quedo (en Miami) hasta que se acabe el show“.

Dayanara se mantendrá aislada de sus seres queridos en la Ciudad del Sol para protegerse a ella y al resto del equipo.

¿Podrás ver a tu hermana?

R: No, aquí tengo familia, mi hermana, tengo amistades, montones, pero no voy a poder verlos porque me tengo que cuidar. La compañía nos está cuidando, haciendo los exámenes, así que estoy en Miami pero es como si no lo estuviera, aunque un poquito triste por eso.

¿Y tu hijo Ryan? ¿Quién lo va a cuidar?

R: Cristian sigue en Nueva York y Ryan está aquí con su papá (Marc Anthony) un tiempo, y es posible que lo pueda ver, entonces ya cuando termine la temporada me lo regreso.

Para la ex Miss Universo merece la pena el esfuerzo. “Para mí, sabes como amo este show, como me inspira, me llena de alegría me encanta regresar cada temporada”. Y Dayanara volverá a reír con Casper, su compañero en el jurado.

“Siempre la dinámica con nosotros es super especial, siempre nos llevamos bien; aparte me hace reír, él siempre tiene ese carácter de sacarte una sonrisa, una carcajada, de pasarlo bien. La última vez que yo lo vi, fue mi último tratamiento de melanoma hace un año, porque él vino, vinieron todos mis amigos, mi familia, pero aparte de eso ya yo no he visto a nadie, porque es que me tengo que cuidar ¡doble!”.