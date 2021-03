Tienda Curacao, prominente con la comunidad inmigrante, acepta pagar millones por defraudar a sus clientes

La popular cadena de tiendas Curacao, de importante presencia con la comunidad inmigrante en el sur de California, tendrá que pagar $10.5 millones de dólares tras el acuerdo parcial alcanzado con el estado tras una demanda en la que se le acusó de defraudar a sus clientes.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, hizo el anuncio del acuerdo bajo el cual $10 millones de dólares serán utilizados como alivio de deudas de cliente perjudicados por la conducta fraudulenta de Curacao y $500,000 dólares para pagar multas civiles.

El acuerdo también incluye un perdón adicional de dudas para los clientes que todavía le están pagando a Curacao -antes conocida como La Curacao y que ofrece una amplia gama de productos y servicios minoristas- por juicios ilegales de reclamos menores.

“Cucacao afirmó ser parte de la comunidad latina del sur de California. Luego procedió a defraudar a personas de bajos ingresos, hispanohablantes e inmigrantes con poca o ninguna experiencia en la celebración de contratos de financiamiento a largo plazo”, explicó Becerra en un comunicado.

Becerra demandó en 2017 a Adir International, la empresa operadora de las 11 sucursales de Curacao, nueve de ellas en el sur de California, y a su dueño Ron Azarkman.

La demanda alegaba que Curacao atrajo a los clientes promocionando precios bajos y crédito fácil, luego informó a esos consumidores que solo podían comprar al precio anunciado después de comprar accesorios auxiliares, garantías o servicios de instalación. En otros casos, Curacao agregó elementos a los contratos de pago sin el conocimiento de sus clientes.

