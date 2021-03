Agenda de eventos: diversión para este fin de semana

Durante todo marzo, el Jazz at the Lincoln Center rendirá homenaje a mujeres músicos y vocalistas para celebrar el Women’s History Month. Esta semana tendrá lugar un show con el Helen Sung Quartet, que está integrado por reconocidos artistas de este género.

El concierto, que se llevará a cabo de manera virtual, tendrá a a Sung en el piano y a John Ellis en el saxofón y la flauta; a David Wong en el bajo y a Kendrick Scott en las percusiones. Este programa especial incluye también nuevos temas escritos por Sung, así como nuevos arreglos por parte del grupo Women in Jazz, entre ellas a Geri Allen, Mary Lou Williams, Toshiko Akiyoshi y Carla Bley. Hoy 7:30 pm, hora del Este. Boletos $20. Informes jazz.org/voicesoffreedom.

Danza desde Nueva York

La serie Films.Dance, uno de los proyectos dancísticos más ambiciosos a nivel internacional jamás realizados, continúa con su programa de presentaciones virtuales con la participación de más 150 bailarines de 52 ciudades de 25 países. La serie de filmes, organizada por el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts y the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, en colaboración con el Joan W. and Irving B. Harris Theater de Chicago, incluye 15 cortos producidos bajo la dirección creativa de la Jacob Jonas The Company, una agrupación con base en Los Angeles.

Los trabajos, realizados durante el curso de la pandemia, se grabaron en locaciones como Amsterdam, Brasil, Canadá, Alemania, Londres, Los Angeles, Nueva York, Nigeria y España. Esta semana fue el turno de la bailarina principal del New York City Ballet, Sara Mearns, quien presenta “Another Serious Dance Film”, una coreografía de Andrea Miller. El corto fue dirigido por Ariel Schulman y Henry Joost; con música original del cinco veces ganador del Grammy, el compositor Antonio Sánchez. El vestuario es de Prada. Gratis. Disponible a partir del lunes 9 am, hora del Este en el sitio de films.dance y en sus redes sociales. Informes films.dance.

Cine de mujeres

Este mes, el Havana Film Festival New York celebra a las mujeres destacadas, así como a las historias que cuentan. Como parte de este evento, que se realiza de febrero a abril, y que presenta algunos de los filmes cubanos más sobresalientes, los de esta jornada contienen temas que van desde el romance hasta los que empujan a repensar las construcciones de raza, género y clase. También hay de los movimientos musicales que cambiaron el mundo.

El sábado, el festival presenta “Hay un grupo que dice”, un documental dirigido por Lourdes Prieto realizado en 2014. El filme, que recibió el nombre basado en una canción de Silvio Rodríguez, explora la historia del Grupo de Experimentación Sonora, un símbolo de resistencia cultural y creativa, formado por Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Eduardo Ramos, Sara Gonzales, Noel Nicola y Leo Brower. Está subtitulado en inglés; disponible de 3 a 11 pm, hora del Este en el sitio web del festival. Gratis en Estados Unidos. Es necesario registrarse para ver el filme. Informes hffny.com.