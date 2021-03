Conductor de van reportado por parecer dormido al volante muere tras un choque en Fresno

Un hombre murió luego de que la van que conducía sufriera un choque y se encendiera en llamas la tarde del jueves en Fresno. El fatal incidente había iniciado cuando alguien reportó a las autoridades que el individuo parecía estar dormido o desmayado detrás del volante del vehículo.

La Policía de Fresno respondió a una llamada al 911 según la cual el hombre en la van detenida se veía desmayado o dormido sobre la intersección de Marks y Browning, en el noroeste de Fresno. Cuando los agentes llegaron poco antes de las 3:30 pm para averiguar, el hombre repentinamente aceleró sobre la calle Bullard.

La Policía dijo que tras una corta persecución se decidió suspender la misma por temor a poner en riesgo a otras personas. Pero solo un par de millas más adelante, en la intersección de Bullard y West, la van se pasó una luz roja y chocó con un auto.

