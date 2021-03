Lluvia, granizo e incluso nieve en Los Ángeles. NWS pronostica que clima invernal continuará

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles pronosticó este jueves que las nubes y las lluvias ligeras se seguirán expandiendo hasta la tarde sobre el sur de California. El clima invernal traerá lluvias intermitentes, posibles tormentas eléctricas, granizo e incluso nieve en áreas de montaña. La agencia pidió extremar las precauciones en las carreteras del sur de California.

What a difference 2 hours makes. Clouds and showers are expanding over southern California, and will continue that trend into the afternoon. Expect off and on again showers, possible thunderstorms, and small hail. Be extra safe on the roads today. #cawx #larain pic.twitter.com/YqBkJoFNPF

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) March 11, 2021