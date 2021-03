“¡No seas un cobarde y asume tu responsabilidad!”, dice Chiquis Rivera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Chiquis Rivera no es ajena al dolor. La hija de Jenni Rivera no ignora la angustia de sus seguidores y a través de redes sociales manifiesta su apoyo, incluso alzando la voz exigiendo justicia. Esta, exactamente, fue la reacción de Chiquis ante el doloroso caso de Monique Muñoz de 32 años, quien perdió la vida, debido a un accidente automovilístico, y es que un SUV Lamborghini impactó su Lexus, éste quedó destrozado, ella perdió la vida, y el joven que conducía el otro vehículo, sufrió heridas en la cabeza. Él no perdió la vida, tiene 17 años de edad.

La familia de Muñoz exige justicia. A través de redes sociales, muchos alzan la voz en su nombre. Piden que este joven tomen responsabilidad por sus acciones, sobre todo porque fue él quien excedió los límites de velocidad; iba a 120 millas por hora.

Chiquis Rivera se ha unido a este clamor de justicia. Ella también pide que el joven se haga cargo y responda por sus acciones, que llevaron a que otro ser humano perdiera la vida. “¡No seas un cobarde y asume tu responsabilidad!”, escribió Chiquis en sus redes sociales. “Toda esta historia es tan triste. Mis plegarias están con la familia Muñoz”, agregó Rivera.