Adamari López vive un encuentro cercano con un stripper 

Parece que el regreso a la actuación de Adamari López la ha metido en un pequeño y divertido aprieto gracias a la experiencia que vivió durante la grabación de “La Suerte de Ada”, junto a un stripper. En el reciente capítulo de esta entretenida producción Ada recibió clases de locución, y justo ahí fue sorprendida por este particular personaje. Un policía llegó para ofrecerle un particular servicio a la estrella de Telemundo.

En el programa Hoy Día, Adamari ha hablado de su experiencia. Y aunque cualquiera diría que podría estar preocupada anticipando lo que su pareja, Toni Costa, podría pensar, para la actriz todo fue muy divertido, y es que además le ha gustado mucho.

“Me gustó la del policía y la de que le enredo las piernas y sin querer me voy con él y después me gustó cuando veía todo lo que veía y después me gustó cuando le ponía la camisa. Me gustó todo”, dijo la puertorriqueña.

Adamari López tiene claro que esta divertida producción es algo que el público no se puede perder. “No se pueden perder ustedes el próximo jueves La suerte de Ada porque cada vez está más picosita, más buena, más interesante y yo me divierto mucho”, agregó.

Aquí puedes ver el episodio y la reacción de Ada al recibir toda la atención de este particular policía.