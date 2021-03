Automóviles nuevos en el futuro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Pronto llegarán muchos automóviles nuevos e interesantes, desde vehículos eléctricos de largo alcance hasta prácticos SUV familiares y todo lo demás. ¿Pero vale la pena esperarlos? Nuestros expertos te ayudarán a decidir con este adelanto de algunos modelos nuevos o renovados que saldrán en 2021 y principios de 2022. Considera mantenerlos en tu lista de “posibles” hasta que los llevemos a nuestra pista de prueba para una evaluación más exhaustiva.

Haz clic en los nombres de los modelos aquí para obtener más información sobre cada uno de estos automóviles nuevos del futuro:

Acura MDX • Audi A3 • Audi Q5 Sportback • Buick Envision • Chevrolet Bolt and Bolt EUV • Ford Bronco • Ford E-Transit • Genesis GV70 • GMC Hummer EV • Hyundai Tucson • Infiniti QX55 • Jaguar F-Pace • Jaguar XF • Jeep Grand Cherokee L • Jeep Wagoneer• Mercedes-Benz E-Class All Terrain • Mitsubishi Eclipse Cross • Nissan Ariya • Nissan Armada • Nissan Kicks • Nissan Z • Subaru BRZ • Volkswagen GTI • Volkswagen ID.4 • Volkswagen Taos

Acura MDX

La nueva generación del Acura MDX de 2022 mantiene gran parte de lo que hizo que el SUV mediano de tres filas fuera un éxito, pero gana una distancia entre ejes casi 3 pulgadas más larga, que se ha utilizado para aumentar el espacio para pasajeros y carga, y una suspensión delantera de doble horquilla que debería mejorar el manejo y la comodidad de marcha. Acura ha aplicado al MDX los atractivos elementos de estilo interior del RDX y del nuevo sedán TLX, pero también ha agregado un sistema de información y entretenimiento poco intuitivo que podría ser un factor de desventaja para algunos compradores. La mayoría de las versiones tendrán el mismo motor que el modelo actual, y el nuevo MDX Type S contará con un motor V6 turboalimentado de 3.0 litros que Acura estima que producirá 355 CV. Ambos motores envían la potencia de una transmisión automática de 10 velocidades con tracción total opcional.

Costo: de $50,000 a $60,000*

A la venta: Principios de 2021

Más información sobre el nuevo Acura MDX 2022.

Audi A3

Esta versión rediseñada del sedán más pequeño de Audi llega a las costas de los Estados Unidos este otoño como modelo 2022. Es más largo, más ancho y más aerodinámico, pero también promete más espacio para la cabeza, dado que el techo es más alto y los asientos delanteros más bajos. El estilo exterior recuerda a los últimos sedanes A6 y A8. En el interior, se encuentra la versión más reciente de la interfaz de información y entretenimiento MMI de Audi, con botones físicos para algunas funciones clave. Se ofrecerá tracción delantera y total, así como un sistema semihíbrido de 48 voltios.

Costo: de $33,500 a $40,000

A la venta: Finales de 2021

Audi Q5 Sportback

Se trata de una versión hatchback de cuatro puertas del excelente SUV Q5. Audi lo llama un “cupé”, pero solo vemos reducido el espacio de carga de un vehículo que viaja tan alto como un SUV. Aun así, los conductores que estén dispuestos a sacrificar algo de practicidad en nombre del estilo deberían encontrarlo gratificante: Elogiamos al SUV Q5 por su manejo ágil y seguro y por su conducción cómoda y controlada. El SQ5 Sportback de alto rendimiento vendrá después.

Costo: de $45,000 a $55,000*

A la venta: Verano de 2021

Buick Envision

El SUV compacto de lujo de Buick se rediseñó para 2021, con una parte delantera más afilada, un perfil lateral más elegante y un interior actualizado. El Envision se encuentra entre el Encore GX y el Enclave más grande de tres filas. El Envision de fabricación china utiliza un motor de cuatro cilindros turboalimentado de 2.0 litros acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades. Está disponible con tracción delantera y total. Esperamos que el rediseño solucione el torpe manejo del Envision anterior sin cambiar el acceso fácil y el amplio asiento trasero. El Envision estándar viene con aviso de colisión frontal, frenado automático de emergencia con detección de peatones y aviso de punto ciego.

Costo: de $31,800 a $42,000

A la venta: Febrero de 2021

Chevrolet Bolt y Bolt EUV

Tanto el Bolt EV como el Bolt EUV están construidos sobre la misma plataforma y presentan un enfoque más limpio y cincelado del estilo del antiguo Bolt EV. El Bolt EUV es 6 pulgadas más largo que el modelo hatchback, tiene una mayor distancia entre ejes y es un poco más alto. El Bolt EUV tiene un poco menos de espacio de carga detrás de sus asientos traseros, pero los pasajeros que viajan en el asiento de atrás tienen más espacio para las piernas. Las estimaciones de alcance de la EPA aún no están disponibles para los mellizos Bolt, pero GM estima que el alcance de conducción para el Bolt EV 2022 actualizado será el mismo que para el modelo 2021: 259 millas. El Bolt EUV, que es casi 100 libras más pesado, tendrá un alcance un poco menor de 250 millas. Chevrolet dice que el Bolt EUV será el primer vehículo fuera de la división Cadillac de GM en obtener la tecnología de asistencia al conductor con manos libres del fabricante.

Costo: $31,995 (Bolt EV); $33,995 (Bolt EUV)

A la venta: Verano de 2021

Más información sobre los Chevrolet Bolts.

Ford Bronco

Ford revivió el nombre Bronco para 2021 tras 24 años de ausencia y lo ha aplicado a un robusto SUV diseñado para competir con el Jeep Wrangler. Con una altura libre al suelo de entre 8.3 y 11.5 pulgadas, dependiendo de los neumáticos, y una profundidad máxima de vadeo de 33.5 pulgadas, el Bronco está claramente construido para uso todoterreno. Incluso el interior está diseñado para resistir el agua, con pisos de goma y desagües. Tiene dos motores turboalimentados disponibles: uno de cuatro cilindros de 2.3 litros y 270 CV y un V6 de 2.7 litros y 310 CV. Ambos motores vienen con una transmisión automática de 10 velocidades, pero el de cuatro cilindros se puede combinar con una transmisión manual de siete velocidades. Los compradores pueden elegir entre siete opciones de diseño y versiones de dos y cuatro puertas. El techo de tela es estándar, el techo rígido es opcional y se puede quitar, y las puertas removibles no requieren que los propietarios quiten los espejos laterales, como ocurre con el Wrangler. Ya está a la venta un Bronco Sport más pequeño.

Costo: de $28,500 a $59,305

A la venta: Verano de 2021

Más información sobre el Ford Bronco 2021.

Ford E-Transit, Transit

Para 2021, una versión totalmente eléctrica de la popular furgoneta de trabajo de Ford, llamada E-Transit, tendrá un alcance de hasta 126 millas por carga. Al igual que la Transit convencional, estarán disponibles tres alturas de techo, tres longitudes de carrocería y modelos de cabina con chasis y cabina incompleta. Los compradores pueden elegir entre las versiones de carga y de pasajeros, y también pueden optar por una fuente de energía a bordo que puede proporcionar 2.4 kilovatios. La Transit 2021 con motor de gasolina tiene nuevos paquetes diseñados para aplicaciones personalizadas. El paquete Adventure Prep añade tracción total, una configuración del tren de transmisión diseñada para uso todoterreno y una serie de funciones de asistencia al conductor. Los paquetes RV Prep y Motorhome Prep configuran la Transit para que funcione como un hogar sobre ruedas. Los servicios de entrega y transporte se beneficiarán de los paquetes Parcel Delivery y Livery, que abren los pasillos interiores, cambian las estanterías y mejoran el acceso por la puerta trasera.

Costo: de $25,000 a $42,000 ($45,000 para la E-Transit)

A la venta: Principios de 2021 (finales de 2021 para la E-Transit)

Genesis GV70

Con un tamaño similar al del BMW X3 y el Mercedes-Benz GLC, el GV70 2022 es un modelo SUV completamente nuevo que se posiciona como una elegante alternativa a las ofertas europeas ya establecidas. Cuenta con las mismas opciones de motor que el GV80, de mayor tamaño: El motor es de cuatro cilindros turboalimentado de 2.5 litros, que creemos que es uno de los mejores motores de su clase. La opción de actualización es un motor V6 turboalimentado de 3.5 litros que ofrece una aceleración sin esfuerzo en el GV80. El GV70 se basa en una plataforma de tracción trasera y estará disponible con tracción total. El interior es moderno y colorido, con formas elípticas, rejillas de ventilación delgadas y controles organizados en grupos específicos.

Costo: de $40,000 a $55,000*

A la venta: Mediados de 2021

Más información sobre el Genesis GV70 2022.

GMC Hummer EV

La insignia de Hummer alguna vez fue la antítesis de los combustibles alternativos, ya que representaba a los SUV enormes y derrochadores de gasolina inspirados en vehículos militares. El nuevo Hummer EV será a la vez enorme y ecológico: Una gran camioneta de cuatro puertas de aspecto agresivo, con gran potencia e innegable presencia y capacidad todoterreno. GM dice que el Hummer reinventado estará disponible en una configuración de tres motores con 800 o 1,000 CV, o en una versión de dos motores con 625 CV. Los pedidos anticipados en línea de la primera de estas camionetas, denominada Edition 1, se agotaron en 10 minutos. Las versiones de menor precio se irán presentando con el tiempo.

Costo: de $79,995 a $112,595

A la venta: Principios de 2022

Más información sobre el Hummer EV 2022.

Hyundai Tucson

El Tucson 2022 rediseñado incrementa su tamaño, agrega opciones híbridas e híbridas enchufables, soluciona algunas de las deficiencias del modelo saliente, incluyendo un interior soso y un pésimo motor de base, y gana importantes mejoras de información y entretenimiento y tecnología conectada que generalmente se encuentran en modelos más caros, como la posibilidad de usar el teléfono como llave y la capacidad de estacionarse a distancia. Sus luces de circulación diurna están integradas en la parilla, y un interior minimalista sustituye muchos botones duros por pantallas táctiles planas. El Tucson básico utiliza un motor de cuatro cilindros de 2.5 litros y 187 CV, combinado con una transmisión automática de ocho velocidades que mejora la potencia y el consumo de combustible; el fabricante estima que la versión con tracción delantera obtendrá 28 mpg en total. El nuevo tren motriz híbrido se basa en un motor turboalimentado de 1.6 litros, que genera una potencia combinada de 227 CV. Se estima que el consumo de combustible es unos 35 mpg en total. El modelo híbrido enchufable tendrá una autonomía eléctrica de 28 millas. También habrá un modelo deportivo N Line.

Costo: de $24,000 a $37,000*

A la venta: Primavera de 2021

Más información sobre el Hyundai Tucson 2022.

Infiniti QX55

Este nuevo modelo acentúa la característica “deportiva” del “utilitario deportivo”, dándole prioridad a la experiencia de conducción y el diseño tipo cupé sobre el espacio para los pasajeros y la capacidad de transporte de carga. El QX55 del 2022 parece una versión cupé del QX50. Los dos autos tienen la misma distancia entre ejes y longitudes y anchuras casi idénticas, pero el QX55 enfatiza la fila delantera sobre el resto del vehículo. Experimentamos el mismo motor turboalimentado de compresión variable que impulsará al QX55 en nuestro probado QX50, donde ofreció una rápida aceleración casi sin retardo del turbo. Sin embargo, la transmisión continuamente variable permitió que el motor mantuviera las revoluciones durante mucho tiempo, y el motor no estuvo a la altura de sus audaces afirmaciones sobre el ahorro de combustible.

Costo: de $40,000 a $58,000*

A la venta: Primavera de 2021

Más información sobre el Infiniti QX55 2022.

Jaguar F-Pace

El F-Pace es el modelo más vendido de Jaguar y uno de los SUV con mejor manejo del mercado. En 2021 se ha renovado el exterior, el interior y el sistema de información y entretenimiento. Se mantiene el motor básico de cuatro cilindros y un nuevo motor turboalimentado de seis cilindros en las versiones de alta gama reemplaza al antiguo V6 sobrealimentado. La tracción total es estándar en todos los modelos del F-Pace. El nuevo sistema de información y entretenimiento promete ser una mejora con respecto a la configuración lenta y poco precisa de los modelos anteriores de Jaguar y Land Rover.

Costo: de $49,995 a $65,200

A la venta: Principios de 2021

Jaguar XF

Jaguar ha dejado de fabricar el XE y ha puesto en pausa el XJ, por lo que el XF seguirá siendo el único sedán de la compañía en 2021. A pesar de su edad, el XF es ágil y divertido de conducir, pero los conductores seguirán disfrutando de su conducción suave como el terciopelo. Se ha reposicionado como un modelo de lujo básico, con un precio inicial de $43,995, una nueva parilla, un interior renovado y un sistema de información y entretenimiento actualizado. La configuración de la pantalla táctil saliente, lenta y complicada, era una de las peores que hemos probado, así que la nueva solo puede ser una mejora. La opción del motor V6 ya no existe, al igual que la camioneta Sportbrake. La tracción total sigue siendo opcional y la tracción trasera sigue siendo estándar.

Costo: de $43,995 a $49,995

A la venta: Principios de 2021

Jeep Grand Cherokee L

Jeep está introduciendo la nueva generación del Grand Cherokee, comenzando con la versión de tres filas Grand Cherokee L. Le seguirá una versión de dos filas, ya que el modelo actual se retira. Los trenes motrices principales continúan: Un V6 de 3.6 litros y 290 CV, y un V8 de 5.7 litros y 357 CV. Cada uno está acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades. Más adelante se agregará una versión híbrida enchufable, con la insignia 4xe. Se ofrecen tres sistemas de tracción total con distintos grados de capacidad. Las configuraciones interiores tienen capacidad para seis o siete pasajeros. El SUV incluirá una generosa lista de sistemas de seguridad activa estándar. El sistema de asistencia al conductor con manos libres estará disponible durante el año.

Costo: de $40,000 a $60,000

A la venta: Primavera de 2021

Más información sobre el Jeep Grand Cherokee L.

Jeep Wagoneer y Grand Wagoneer

Jeep resucitó un nombre muy conocido para su nuevo par de SUV. El Wagoneer de tres filas será más grande que el Grand Cherokee L. Basado en la camioneta Ram, usará una suspensión trasera independiente para una conducción más refinada y un manejo más receptivo. El modelo Grand Wagoneer promete consentir con un interior más lujoso y las últimas funciones tecnológicas, y un precio más elevado. También se ofrecerá tracción total y una versión híbrida enchufable.

Costo: de $60,000 a $100,000

A la venta: Finales de 2021

Más información sobre el Jeep Wagoneer.

Mercedes-Benz E-Class All Terrain

Como reemplazo de la camioneta E450 actual, la E-Class All-Terrain 2021 tiene una suspensión ligeramente elevada y un revestimiento de carrocería de aspecto resistente que le da un aspecto más similar a un SUV. La camioneta ofrece la parrilla y el interior actualizados, que debutaron en el resto de la Formación E-Class de 2021. La suspensión neumática viene de serie, al igual que la tracción total y un nuevo motor de seis cilindros con tecnología semihíbrida.

Costo: de $69,000 a $88,000*

A la venta: Finales de 2020

Mitsubishi Eclipse Cross

No hay un modelo 2021 para este SUV con forma de escotilla. En cambio, Mitsubishi actualizará el modelo para 2022. La incómoda ventana trasera doble se ha ido, y la parte delantera tiene parachoques y luces nuevos. El molesto control de información y entretenimiento del panel táctil es reemplazado por una pantalla táctil de información y entretenimiento más grande con perillas separadas para el volumen y la sintonización. Las opciones de tren motriz aún no se han confirmado, pero existe la posibilidad de que el Eclipse Cross obtenga la configuración híbrida enchufable opcional que se ofrece en el modelo SUV Outlander más grande.

Costo: de $22,995 a $26,995*

A la venta: Principios de 2021

Nissan Ariya

El Ariya, un SUV del tamaño del Nissan Rogue, promete ser un formidable competidor de otros SUV impulsados por batería, como el Tesla Modelo Y y el próximo Ford Mach-E. Aunque es más lujoso y sustancial que el Chevrolet Bolt, el Hyundai Kona y los vehículos eléctricos Kia Niro, Ariya será menos costoso que el Modelo Y. Nissan dice que habrá dos versiones disponibles: Un modelo con un motor de tracción delantera con 215 CV y otro de dos motores con tracción total y 389 CV. Equipado con una batería de largo alcance, el modelo de tracción delantera tiene un alcance estimado de 300 millas.

Costo: de $40,000 a $50,000*

A la venta: Finales de 2021

Más información sobre el Nissan Ariya EV 2022.

Nissan Armada

El gran SUV con carrocería sobre bastidor de Nissan tiene un nuevo aspecto y ligeras actualizaciones para 2021. El interior renovado tiene capacidad para ocho personas y una pantalla táctil más grande viene con Apple CarPlay inalámbrico. El motor V8 de 5.6 litros tiene 10 CV adicionales, pero el pésimo consumo de combustible del Armada permanece sin cambios: la EPA estima que solo tiene 15 mpg combinados para un modelo con tracción total. La nueva tecnología de remolque incluye un controlador de freno de remolque y un control de balanceo, que es parte de los ajustes de nivel superior.

Costo: de $47,000 a $64,000*

A la venta: 2021

Nissan Kicks

Después de solo tres años, Nissan ya tiene una actualización para el Kicks, un vehículo subcompacto que tiene la altura de manejo y el acceso de un SUV, pero que carece de tracción total. El modelo renovado recibe el mismo tratamiento de parilla que otros modelos recientes de Nissan, además de una parte trasera actualizada y luces exteriores más delgadas. En el interior, tiene Android Auto y Apple CarPlay estándar, una pantalla táctil opcional de 8 pulgadas, tapicería y molduras nuevas, y una consola central con apoyabrazos.

Costo: de $19,000 a $21,500*

A la venta: 2021

Nissan Z

El Z Proto, un anticipo del próximo auto deportivo Nissan Z, pretende dar un giro al legado Z con un estilo más moderno, nuevas características y mayor potencia. Pero no cambia la fórmula básica: Dos puertas, seis cilindros, transmisión manual y tracción trasera. El Z actual ha estado en producción durante una década, y esperamos que el modelo rediseñado lleve su dinámica de conducción, seguridad y características a una era más moderna, pero conservando la herencia del Z centrada en el conductor. El nuevo modelo tendrá un motor turboalimentado de seis cilindros y se seguirá ofreciendo una transmisión manual de seis velocidades.

Costo: de $40,000 a $50,000*

A la venta: 2021

Más información sobre el Nissan Z.

Subaru BRZ

El BRZ de 2022 será una versión mejorada del automóvil actual, y eso no es malo: recomendamos y hemos elogiado durante mucho tiempo el modelo actual por su manejo ágil y asequibilidad. El nuevo BRZ tendrá una versión atmosférica del motor de cuatro cilindros de 2.4 litros del Subaru que rinde 228 CV, una ligera mejora respecto al actual de cuatro cilindros de 2.0 litros y 205 CV. El nuevo motor ofrece su par máximo de torsión a velocidades más bajas, lo que debería ayudar a que el BRZ se sienta más rápido en la conducción diaria. El diseño, un auto deportivo “2+2” cercano al suelo, no ha cambiado en esencia. Sí, es aproximadamente una pulgada más largo y casi media pulgada más bajo que la versión 2012-2020, y tiene unos umbrales de puerta y guardabarros más prominentes, pero las proporciones son las mismas. Las actualizaciones de la suspensión y el chasis prometen mejorar el rendimiento general, y la cabina del piloto se ha mejorado con algunos guiños a la modernidad.

Costo: $29,000*

A la venta: Otoño de 2021

Más información sobre el Subaru BRZ 2022.

Volkswagen GTI

El rediseñado Volkswagen GTI se basa en la larga tradición de convertir un hatchback en una alternativa práctica y divertida de conducir, pero sofisticada y práctica a los cupés deportivos. La potencia del motor turboalimentado de cuatro cilindros ha aumentado de 228 CV en el modelo actual a 242 CV en la octava generación del GTI 2022. Fiel a su estilo, el GTI viene de serie con una transmisión manual de seis velocidades. Una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades es opcional. VW promete un mejor manejo que reduce significativamente el subviraje. Ligeramente más bajo que su predecesor, el nuevo modelo tiene una postura más agresiva y faros antiniebla LED en la parte delantera. El interior ha recibido el tratamiento de lujo, con un volante tapizado en cuero y pantallas personalizadas. El GTI y el posterior Golf R serán los únicos modelos Golf que se ofrezcan en los Estados Unidos.

Costo: de $30,000 a $40,000*

A la venta: Otoño de 2021

Más información sobre el Volkswagen GTI 2022.

Volkswagen ID.4

Con un alcance estimado de 250 millas, el ID.4 será el primer vehículo eléctrico de “largo alcance” de Volkswagen. Un SUV compacto y elegante, será un poco más pequeño que el Volkswagen Tiguan e inicialmente vendrá con una configuración de tracción trasera de 201 CV. Una versión de 302 CV con tracción total estará disponible más adelante en 2021. Volkswagen dice que aunque la primera serie de ID.4 se fabricará en Alemania, los modelos del mercado estadounidense se fabricarán en la fábrica de la empresa en Chattanooga, Tennessee, a partir de 2022. Diseñado para competir con SUV deportivos, como el Tesla Modelo Y y el Ford Mustang Mach-E, el ID.4 vendrá con tres años de carga rápida gratuita a través de la red de estaciones de carga Electrify America.

Costo: de $39,995 a $43,695

A la venta: Primavera de 2021

Más información sobre el Volkswagen ID.4.

Volkswagen Taos

Este nuevo modelo subcompacto se sitúa por debajo del Tiguan y es del mismo tamaño que el Audi Q3 y el Subaru Crosstrek. Volkswagen dice que tendrá los últimos sistemas de conectividad e información y entretenimiento de la compañía, una versión más poderosa del motor que se encuentra en el sedán Jetta y un conjunto completo de características avanzadas de seguridad y asistencia al conductor. Es 9.3 pulgadas más corto que el Tiguan, con un estilo interior y exterior que toma prestado significativamente de otros SUV de VW. El fabricante afirma que el Taos tiene solo 1.6 pies cúbicos menos de espacio para pasajeros que el Tiguan, pero el área de carga es significativamente más pequeña. A diferencia del Tiguan, que tiene un motor de 2.0 litros, el Taos cuenta con un motor más pequeño de 1.5 litros que es bueno para 158 CV. Las versiones con tracción delantera tienen una transmisión automática convencional de ocho velocidades, y las versiones con tracción total utilizan una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades.

Costo: $20,000 a $29,000*

A la venta: Verano de 2021

*Costo estimado.

Nota del editor: Una versión de este artículo también se publicó en la edición de abril de 2021 de la revista Consumer Reports. Para obtener más información, consulta nuestra página de automóviles destacados de 2021.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.