Biden prohíbe a ICE el acceso a datos de inmigrantes que quieran acoger a un menor que cruzó solo la frontera

El gobierno presidido por Joe Biden anunció este viernes la cancelación de una política migratoria de su predecesor, Donald Trump, que ponía en peligro de ser deportados a aquellos inmigrantes que se presentaran ante el Departamento de Salud para intentar acoger a menores (en su mayoría, familiares) que habían cruzado solos la frontera y habían pasado a custodia federal.

Trump permitió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) recopilara información sobre el estatus migratoria de quienes se acercaran a buscar a los menores no acompañados y de esta forma, poder deportarlos.

La consecuencia inmediata fue una disminución en las solicitudes de acogida, lo que agudizó la crisis actual: cada vez llegan más menores, y cada vez hay menos espacio para mantenerlos bajo custodia federal. Más de 3,000 siguen detenidos por la Patrulla Fronteriza pese a que legalmente debería pasar a manos del Departamento de Salud en menos de 72 horas.

“Todo lo que podamos hacer para animar a esos familiares y patrocinadores a presentarse más rápidamente, tenemos que hacerlo”, aseguró un funcionario de la Casa Blanca.

