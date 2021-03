¿Cómo obtener el TPS para venezolanos en 2021?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Durante su campaña presidencial, Joseph R. Biden prometió que, de ser electo, otorgaría TPS a venezolanos. El 8 de marzo del 2021, la Administración del Presidente Biden anunció que le conceden este beneficio a ciudadanos de Venezuela, que ya están viviendo dentro del territorio estadounidense, debido a la “crisis humanitaria compleja” que se vive en su país.

El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, designó el TPS para venezolanos, que entra en vigor a partir del 9 de marzo del 2021. La protección se extiende por 18 meses, hasta el 9 de septiembre del 2022.

Según DHS, “la designación se debe a condiciones extraordinarias y temporales existentes en Venezuela que evitan que los nacionales regresen a su país de manera segura. Entre estas, una crisis humanitaria compleja, marcada por el hambre y la desnutrición generalizadas, una creciente influencia y presencia de grupos armados no estatales, represión y una infraestructura en mal estado. El TPS puede extenderse a un país con condiciones que caigan dentro de una o más de las tres bases estatutarias para la designación: conflicto armado en curso, desastres naturales o condiciones extraordinarias y temporales”.

Solo personas que pueden demostrar que cumplen todos los requisitos necesarios, incluyendo residencia continua en Estados Unidos desde el 8 de marzo de 2021, son elegibles para solicitar el programa del TPS para Venezuela. Venezolanos que lleguen a los Estados Unidos después del 8 de marzo del 2021 NO SON elegibles para el TPS.

Ciudadanos venezolanos y personas sin nacionalidad, cuya última residencia habitual fue Venezuela, que se inscriban en el TPS no podrán ser removidos de los Estados Unidos y tendrán acceso a solicitar un permiso de trabajo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un aviso en el Registro Federal (Federal Register) el 9 de marzo del 2021. Allí se proporcionó detalles sobre cómo someter una inscripción inicial de TPS para venezolanos y solicitar un permiso de trabajo bajo el programa.

El aviso en el Registro Federal también explica cómo venezolanos pueden solicitar un permiso de trabajo por medio del programa de Salida Obligatoria Diferida (DED) otorgado en enero del 2021 por la Administración del ex-presidente Donald J. Trump.

La acción de la Administración del Presidente Biden beneficiará a aproximadamente a 323.000 venezolanos.

¿Qué es y cómo obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en 2021?

El Secretario del DHS puede designar el TPS debido a condiciones que impiden temporalmente a personas regresar a su país de manera segura. USCIS podría otorgar TPS a personas elegibles de ciertos países (o partes de los mismos) que ya están en Estados Unidos. Las personas elegibles que no tienen nacionalidad y cuya última residencia fue el país designado, también podrían obtener TPS.

El Secretario de DHS podría designar un país al TPS si existen las condiciones temporales:

– Conflicto armado en curso (tal como una guerra civil).

– Un desastre natural (tal como un terremoto o huracán) o una epidemia.

– Otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.

Durante el periodo designado, los beneficiarios de TPS o aquellas personas elegibles de forma preliminar al TPS durante la revisión inicial de sus casos:

– No serán removidos de Estados Unidos.

– Pueden obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

– Pueden obtener una autorización de viaje.

– Tras obtener TPS, una persona no podrá ser detenida por DHS, debido a su estatus migratorio en Estados Unidos.

TPS es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio. Sin embargo, registrarse al TPS no le impide:

– Solicitar estatus de no inmigrante.

– Presentar una solicitud de ajuste de estatus basada en una petición de inmigrante.

– Solicitar cualquier otro beneficio migratorio o protección para el que la persona podría ser elegible.

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad del TPS para venezolanos?

Para ser elegible al TPS de Venezuela, una persona debe:

– Ser un ciudadano de Venezuela, o una persona sin nacionalidad cuya última residencia habitual fue en Venezuela.

– Solicitar el TPS durante el periodo inicial de inscripción que comienza el 9 de marzo del 2021 y termina el 9 de septiembre del 2021.

– Haber estado presente físicamente de forma continua en Estados Unidos desde el 8 de marzo del 2021.

– Haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 9 de marzo del 2021. La ley permite una excepción al requisito de presencia física continua y al de residencia continua, para salidas cortas, casuales e inocentes fuera de Estados Unidos.

Una persona no será elegible al TPS si:

– Ha sido condenado por algún delito mayor (felony, en inglés), o dos o más delitos menores (misdemeanor), cometidos en cualquier parte del mundo.

– Es encontrado no admisible cómo inmigrante bajo la ley de inmigración, incluyendo por razones criminales o relacionadas a la seguridad nacional.

– Está sujeto a cualquiera de los impedimentos reglamentarios para asilo, incluyendo haber participado en la persecución de otra persona o incurrir o iniciar actividad terrorista.

– No cumplir con los requisitos de presencia física continua o residencia continua en Estados Unidos.

– Si se le concede TPS, no reinscribirse al TPS, según se requiere, sin tener causa justificada para ello.

¿Cuándo comienza el período de inscripción inicial al TPS para venezolanos?

El período de inscripción inicial al TPS para venezolanos comienza el 9 de marzo del 2021 y termina el 9 de septiembre del 2021.

¿Cuánto tiempo estarán protegidos los venezolanos por el TPS?

El TPS para los venezolanos provee 18 meses de protección a ciertos ciudadanos venezolanos, o extranjeros sin nacionalidad que hayan residido habitualmente en Venezuela, que se encuentren en los Estados Unidos. El período de protección del TPS para los venezolanos comienza el 8 de marzo del 2021 hasta el 9 de septiembre del 2022.

¿Qué documentos debe presentar con USCIS para solicitar el TPS de venezolanos y permiso de trabajo?

Personas que desean solicitar el TPS para venezolanos y permiso de trabajo deben incluir todos los formularios necesarios, evidencia y tarifas o exención de tarifas. Todos los requisitos de elegibilidad deben cumplirse en el momento de presentar su solicitud de TPS.

Los formularios que se deben presentar con USCIS son el Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal, y el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo.

Cuando presente una solicitud inicial de TPS, debe proveer:

– Evidencia de Identidad y Nacionalidad: para demostrar su identidad y que es un ciudadano venezolano, o que no tiene nacionalidad y su última residencia habitual fue en Venezuela.

– Evidencia de Fecha de Entrada: para demostrar cuando entró a Estados Unidos.

– Evidencia de Residencia Continua: para demostrar que ha estado viviendo en Estados Unidos desde la fecha de residencia continua especificada para su país.

– Cualquier documento que no esté en inglés debe ir acompañado de su traducción completa al inglés.

¿Pueden personas elegibles para el TPS de Venezuela también solicitar un permiso de trabajo por medio del DED para venezolanos?

Venezolanos elegibles podrán solicitar un permiso de empleo con USCIS por medio del TPS y por el DED.

Sin embargo, es recomendable que solamente soliciten el permiso de trabajo por medio del TPS, ya que este documento tendrá un vigencia mayor hasta el 9 de septiembre del 2022.

¿Pueden venezolanos protegidos por el TPS salir de los Estados Unidos y regresar al país?

Personas protegidas por el TPS pueden solicitar un permiso de ingreso anticipado con USCIS para viajar fuera de los Estados Unidos.

Venezolanos con TPS que salen de los Estados Unidos sin un permiso de ingreso anticipado, ya no serán elegibles para el TPS y no podrán reingresar al país.

El USCIS determina si se concede o no un permiso de ingreso anticipado y no es garantizado en todos los casos.

¿Pueden venezolanos cubiertos por el TPS acumular “presencia ilegal”?

Los venezolanos elegibles, o extranjeros sin nacionalidad que hayan residido habitualmente en Venezuela que están protegidos por el TPS, no acumulan “presencia ilegal” para efectos de ajuste de estatus u otras prestaciones de inmigración que puedan solicitar durante el período de tiempo en que estén cubierto por el TPS.

Si una persona elegible para el TPS o DED de Venezuela no tiene un permiso de trabajo para indicar tal elegibilidad, ¿cómo puede evitar su remoción de los Estados Unidos?

Toda persona elegible para solicitar protección del TPS para venezolanos debe hacerlo de inmediato. USCIS proveerá recibos de entrega (filing receipts, en inglés) a personas que han solicitado el TPS y estos recibos pueden ser mostrados a las autoridades migratorias para evitar ser arrestados o removidos de los Estados Unidos.

La condición de DED es automática y venezolanos elegible, o extranjeros sin nacionalidad que hayan residido habitualmente en Venezuela, no necesitan solicitar y obtener un permiso de trabajo para beneficiarse de la protección del DED.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) emitirá una guía para sus abogados, oficiales y agentes para asegurar que los venezolanos elegibles, o extranjeros sin nacionalidad que hayan residido habitualmente en Venezuela, no sean removidos de los Estados Unidos, en violación de la designación de TPS y DED para venezolanos.

¿Qué pasará con venezolanos que tienen casos de asilo pendientes con USCIS o la corte de inmigración?

Los casos de asilo de venezolanos seguirán siendo procesados por USCIS y la corte de inmigración.

Si USCIS o la corte de inmigración aprueba la solicitud de asilo, el solicitante podría obtener la residencia permanente al llenar ciertos requisitos.

Si USCIS niega el caso de asilo, referirá el caso a la corte de inmigración para que un juez de inmigración revise la decisión de USCIS. Si el juez de inmigración niega el caso de asilo, emitirá una orden de remoción en contra del solicitante la cual podría ser apelada a la Junta de Apelaciones de Inmigración.

ICE no podrá remover a personas protegidas por el TPS o DED que tienen ordenes finales de remoción.

Por favor consulte con un abogado de inmigración para que evalúe su situación inmigratoria lo más pronto posible y le ayude con sus trámites migratorios.

Para más información y consejos de inmigración, visite mi sitio web Inmigración Hoy®.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.

Esta columna fue publicada originalmente en Inmigración Hoy® y se reproduce con permiso.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.