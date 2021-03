El beisbolista José Canseco manda mensajes a Jennifer López tras anuncio de su separación de A-Rod

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

José Canseco ha enviado una serie de mensajes a la cantante Jennifer López luego de que se corriera como pólvora la noticia de su rompimiento sentimental con su prometido Alex Rodriguez.

El ex beisbolista ha publicado un serie de mensajes en su página de Twitter, donde incluso predice que la pareja terminaría su compromiso este 2021.

“Alex Rodriguez y Jennifer Lopez tomaran caminos separados este año. Alex Rodriguez se juntara con una modelo de fitness“, escribió en su muro en enero.

Pero no todo quedo ahi, el deportista continuó enviando mensajes directamente para la intérprete, ante sus miles de seguidores.

“Hey Jennifer por cierto estoy soltero y si puedo ser fiel“, expresó la estrella del deporte.

“Jennifer Lopez necesita a un hombre a su lado 24/7, quien sea mayor y esté en bancarrota. Yo encajo perfecto en esa categoría, soy tu hombre“, continuó escribiendo.

Hay que recordar que anteriormente Canseco acusó a Rodriguez de mantener una relacion con su ex esposa, Jessica Canseco.