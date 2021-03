Policía: Hispano mató a quemarropa a su suegra; ella trataba de rescatar a su hija y nietos en Houston

TEXAS – La Policía informó que un hombre hispano se encuentra huyendo de la justica luego de haber matado a balazos a su suegra en el exterior de una residencia al noroeste de Houston.

El tiroteo ocurrió este jueves por la noche a eso de la 9 p.m. en la calle Loyola cerca de la intersección con Huffmeister.

La Oficina del Sheriff del Condado Harris identificó al sospechoso como Gregorio Gaytán, de 32 años.

El incidente comenzó con un altercado entre Gaytán y su esposa en su residencia, según oficiales. La pareja aparentemente tenía problemas matrimoniales.

Oficiales dijeron que los dos niños de la pareja se encontraban en la casa durante el incidente.

Según el reporte, la esposa llamó a su madre, diciendo que ella y sus hijos estaban siendo detenidos contra su voluntad por Gaytán que estaba armado con una pistola.

La abuela de los niños llegó a la casa en un vehículo para rescatar a su hija y nietos y comenzó a golpear la puerta de la cochera pidiendo que Gaytán dejara libres a sus familiares.

Investigators are searching for Gregorio Gaytan, 32. He is a suspect in Thursday night's slaying of a woman in the 11300 block of Loyola Dr. in Cypress. If you have information, please call @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS or our Homicide Division at 713-274-9100. #hounews pic.twitter.com/PiYACBgM2w

— HCSOTexas (@HCSOTexas) March 12, 2021