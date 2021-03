Una gran tormenta traerá nevadas históricas y tormentas severas a EE.UU. el fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) pronostica un clima severo, nevadas históricas e inundaciones repentinas para los próximos días en áreas del centro de Estados Unidos, desde las Montañas Rocosas hasta el Valle del Río Mississippi.

“El escenario está listo para una importante tormenta de invierno que impactará en las Montañas Rocosas centrales y en las High Plains centrales”, dijo el viernes por la mañana Weather Prediction Center.

Este sistema de tormentas presenta su primera amenaza sobre las Montañas Rocosas, ya que intensas bandas de nieve arrojarán pies de polvo a lo largo de Colorado y Wyoming.

[Update] A significant winter storm will impact the Central Rockies/central High Plains this weekend, bringing as much as 1 to 3 feet of snow. Strong winds/heavy wet snow will result in difficult to impossible travel conditions, scattered power outages, and impacts to livestock. pic.twitter.com/qXHzs0W6Gd

Existirán condiciones de viaje peligrosas en partes de las carreteras interestatales 25, 70 y 80, por lo que se insta a los conductores a tener extrema precaución.

“Se esperan condiciones de viaje muy difíciles a imposibles en todo el sureste de Wyoming y el territorio de Nebraska”, dijo el jueves la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Cheyenne, Wyoming. “Espere períodos prolongados de condiciones de apagón, baja visibilidad y posibles cortes de energía”.

Given current forecast storm total snowfall amounts for both cities, we are certainly staring down record territory for both sites. Keep in mind forecast expected to be adjusted as latest guidance and observations come available. #wywx #newx pic.twitter.com/8R2CHbf4VV

Este sistema de movimiento lento podría producir la mayor nevada en décadas para las Montañas Rocosas orientales y las Llanuras occidentales durante el fin de semana.

Pero ese es solo un lado del sistema de tormentas. Los lado al sur y al este, que atraerán aire cálido y húmedo del Golfo de México, alimentarán varios días de tormentas severas, con la posibilidad de tornados.

Across the central and southern Plains and into the mid-Mississippi Valley, moderate to heavy rainfall may result in flash, urban, & small stream flooding through Sunday.

If you encounter a flooded roadway, follow this example:

Turn Around, Don't Drown.https://t.co/VyWINDk3xP pic.twitter.com/BCTftX4fxD

