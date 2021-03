Arriba el PAN, el PRI y el PRD. Pero por favor, voten por quien sea, pero no por Obrador

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

No puede ser posible que nos siga gobernando un individuo que ha escrito 18 libros y lleva 40 años en el servicio público sin actos de corrupción que lo hayan hecho millonario.

Seguro que es cuestión de tiempo.

Por favor, pido que se escriban más columnas y reportes contra el presidente de México, un individuo que ni habla inglés, se la pasa trabajando a diario desde las 5 a.m., inclusive el fin de semana se va de gira por el país para inaugurar obras y supervisar sus programas de beneficio.

Lo peor, es que habla muy pausadamente que desespera. Seguramente fue un castigo de Dios por aferrarse a gobernar México.

No le bastaron los dos fraudes que le hicieron en las elecciones del 2006 y 2012 para evitar que ganara la presidencia; ni tampoco el desafuero que le formularon los funcionarios del PRI y el PAN para llevarlo a la cárcel en el 2006. Seguro que ha de tener pacto con el Diablo. De lo contrario lo hubieran encarcelado.

No es posible que del dinero del erario, el presidente dé fondos a los más pobres de los cuales hay más de 60 millones en México, muchos de ellos en extrema pobreza. ¡Que trabajen!

“Yo me levanto a las 5 a.m. diario para trabajar”, dijo recientemente en una entrevista la actriz Laura Zapata (hermana de Thalía), una férrea crítica de la actual administración y seguidora del PAN.

La actriz en varios tuits ha dicho que no le gusta el presidente porque a diario miente y siempre le echa la culpa al pasado; además le caen gordos los “gatos zarapastrosos” que lo siguen.

La actriz en varios tuits ha dicho que a ellos los califica de "morenacos".

A ellos los califica de “morenacos”.

Se lamenta que Obrador todo lo que toca lo destruye, incluyendo la ‘fortuna’ de ella, y claro. No está de acuerdo en que dé dinero a los jóvenes que lo necesitan para que forjen su futuro. Pero en especial, no le gusta que un naco gobierne al país.

Si, así como piensa Zapata pensamos la mayoría de los mexicanos, aunque seamos inmigrantes y hayamos salido de México en gran medida por culpa de los pasados sexenios que se pasaron acaparando riquezas para ellos y monopolios extranjeros.

De acuerdo con un análisis sobre el reporte de riqueza en el mundo de Knight Frankm en Inglaterra, en México hay 50 personas con más de 500 millones de dólares y 570 con más de 50 millones de dólares. Es el segundo país después de Brasil con más millonarios en Latinoamérica.

Pero eso no importa, prefiero un presidente graduado de Harvard, aunque robe como Salinas, a que me gobierne un individuo que no tiene presencia y ha obligado por primera vez en la historia del país a que las corporaciones paguen impuestos. ¿Qué es eso? Es mejor que México esté en la revista Forbes con más millonarios, aunque tenga millones de pobres.

Lo importante ahora es dañar la imagen del presidente. Es por eso que veo con buenos ojos el constante señalamiento de la prensa que relaciona al presidente con el candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, un individuo al que se le acusa de violación, pero que no se le ha comprobado nada.

Aunque eso no importa ahora.

Es algo así como si al presidente Joe Biden lo quisiéramos acusar por lo que se le señala al gobernador Newsom en la lucha por destituirlo. Todo por ser del mismo partido. La ventaja es que la gente no sabe cómo se manejan los medios; así que con que salga en los periódicos, la TV y radio muchas veces, entonces llegará el momento en que lo creerán, o por lo menos dudarán de su presidente.

Ante las diarias preguntas de los reporteros, AMLO ha dicho que a él no le corresponde opinar en el caso Macedonio y ni debe meterse debido a que las leyes electorales se lo prohíben, pero como no ha dicho que no lo apoya abiertamente, pero tampoco ha dicho lo contrario, entonces hay que decir que lo respalda y que es su amigo. Es importante, especialmente en tiempos en que el movimiento feminista está en grande. Eso no puede fallar.

Estoy seguro que tarde o temprano unos cuantos de los seguidores de AMLO nos harán caso y eso será suficiente para que el partido MORENA no gane las elecciones de junio; de esa forma se le puede bloquear al presidente todo lo que quiere hacer contra el PAN, el PRI, las corporaciones y políticos que han saqueado a México en el pasado. ¿Quién se cree?

Esta carta es dirigida a ti, mexicano ‘morenaco’ de clase media o media baja que apoyas al presidente. No te conviene.

Esta columna la escribió un periodista que dice amar mucho a México, pero que por ignorancia o no investigar mejor sus escritos, siempre termina afectando a su país con sus artículos.

P.S. Querido lector, por si no fue claro o lo expresé mal, esta columna está escrita en sorna e ironía, opina lo contrario de lo que simula y pretende desenmascarar a las personas que no logran ver más allá de los medios masivos, que en la mayoría de los casos buscan desacreditar al presidente de México.

Agustín Durán es editor del periódico La Opinión y ha vivido en Los Ángeles desde 1992.