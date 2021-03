Astronautas de la NASA realizan con éxito el quinto paseo espacial del año

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

MIAMI – Dos astronautas de la agencia espacial NASA realizaron este sábado el quinto paseo espacial del año y trabajaron para completar con éxito varias tareas de mantenimiento en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Los ingenieros de vuelo de NASA que forman parte de la Expedición 64 Michael Hopkins y Victor Glover permanecieron fuera de la EEI durante 6 horas y 47 minutos, aproximadamente lo que estaba previsto.

Astronauts Victor Glover and Michael Hopkins concluded their spacewalk today at 3:01pm ET, totaling 6 hours and 47 minutes, successfully completing tasks to service the station's cooling and communications gear. More…https://t.co/577dpRDyBO pic.twitter.com/Xf7exb1qip — International Space Station (@Space_Station) March 13, 2021

Hopkins y Glover, que realizaron su cuarta y quinta caminata espacial, respectivamente, trabajaron en los sistemas de refrigeración, video y comunicación, como la conexión para el módulo Bartolomeo, de la Agencia Espacial Europea (ESA).

"And the crowd goes wild…" @Astro_illini (helmet camera on the left) has successfully connected the first of two plugs to the Bartolomeo science platform outside the @Space_Station. pic.twitter.com/00Ot8YVfLr — NASA (@NASA) March 13, 2021

El de este sábado no fue el primer paseo espacial conjunto, sino que dio continuidad a otro realizado el pasado 27 de enero.

Los dos astronautas completaron así el quinto paseo espacial del año y el sexto de la Expedición 63, que la conforman además las estadounidenses Kate Rubins y Shannon Walker, el japonés Soichi Noguchi y los rusos Sergey Ryzhikov y Sergey Kud-Sverchkov.

Over four hours into today's spacewalk and @AstroVicGlover is now on to installing a thermal cover stiffener to prevent the cover from blowing open near the Quest airlock. Meanwhile, @Astro_illini continues his work for the Columbus Bartolomeo payload platform. pic.twitter.com/2aTzJRDSb9 — International Space Station (@Space_Station) March 13, 2021

Con la caminata de hoy, se han completado ya 237 paseos espaciales para realizar ensamblaje, mantenimiento o mejoras en la EEI, que entre todos sumaron un total de 62 días 3 horas y 54 minutos .

En noviembre de 2020, la EEI superó los 20 años de presencia humana continua, durante los que se han realizado numerosas investigaciones que ayudan a prepararse para misiones de larga duración a la Luna y Marte al mismo tiempo que mejoran la vida en la Tierra, destaca la NASA.

Hasta la fecha, 242 personas de 19 países han visitado el laboratorio en órbita que ha albergado cerca de 3.000 investigaciones de investigadores de 108 países y áreas.