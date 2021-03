“Estoy bien, estoy viva”: Ivonne Montero responde a quienes la atacaron por tomar dióxido de cloro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Fue el pasado 9 de marzo a través de un video compartido en redes sociales, como Ivonne Montero informó que el Coronavirus la había alcanzado, por lo que se encontraba totalmente aislada en su casa recibiendo el tratamiento médico adecuado para combatir el virus. Sin embargo, sus declaraciones causaron polémica al revelar que estaba tomando ciclos de dióxido de cloro, razón por la cual fue blanco de fuertes críticas en algunos programas de espectáculos y dentro de las mismas redes.

Es por ello que la actriz decidió compartir un nuevo video dentro de su cuenta oficial de Instagram, en el que compartió que ya se encuentra mejor y aprovechó para hacer una petición especial a los medios de comunicación.

“Me siento muy bien, me veo muy bien ya y estoy muy agradecida con todos ustedes por todas sus bendiciones, por todo el cariño, por los deseos positivos de pronta salud. Gracias a Dios nos encontramos muy bien“, destacó la también cantante.

Pese a que el tratamiento a base de dióxido de cloro ha recibido advertencias debido a otros riesgos que representa para la salud, la actriz asegura a ella le ha funcionado, por lo que se defendió de las críticas que recibió en días pasados: “Ya vi por ahí que hubo muchos malos comentarios de mi manera de mostrarles el cómo fue que logré salir de esta cuestión que me aquejó. Me da mucha tristeza, me sorprende demasiado porque finalmente estamos hablando de un proceso que salva vidas”.

Montero destacó que el tratamiento fue bajo supervisión médica, se encuentra informada y nunca pondría en riesgo su vida por una mala decisión:

“Se habla mucho, hay mucha restricción con respecto a este procedimiento que yo llevé a cabo y que fue por el que yo salí avante, cada quien va a tomar sus decisiones. Estoy documentada, estoy informada por eso tomo las decisiones que tomo, no deliberadamente porque está en juego mi vida“, añadió.

En la grabación compartió que presentó algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor del tórax, de espalda, cuello y globos oculares durante una semana entera, días en los que le practicaron pruebas PCR y de sangre, mismas que salieron negativas.

“Hasta después de una semana empiezo con malestar pulmonar, me hacen tomografía y me hacen una prueba más PCR que sale positiva. En todo este tiempo el bicho me atacó y empezó a crecer dentro de mí, para cuando me doy cuenta que era positiva ya tenía daño pulmonar y empiezo con el tratamiento que está de por más decirlo (dióxido de cloro). Durante cuatro días estuve con este proceso y al quinto amanecí al cien, quiero decir que dolor de cabeza adiós, fiebres adiós, dolor de cuerpo desapareció“, explicó.

Al pie de la publicación hizo mención al programa ‘Ventaneando’ y a la cadena Univision, por lo que decidió mandar un mensaje a los medios de comunicación, destacando que ella en ningún momento sugirió usar dicho tratamiento.

“Vi medios de comunicación que están mal informando acerca de que yo estoy sugiriendo y no estoy sugiriendo nada. Me da mucho pesar que medios de comunicación hayan tachado de mala práctica mía al hablar de este tema, pero no es un tema escondido, se sabe de él, mucha gente lo conoce y lo practica“.

Para finalizar, la estrella de televisión reiteró que durante el tiempo que ha permanecido enferma, estuvo acompañada y asistida por doctores, quienes nunca le pidieron que suprimiera el tratamiento que llevaba.

“Estoy bien, sana, estoy viva y eso es lo más importante. Es un pesar que aceptemos esto que nos está aniquilando y no podamos aceptar que hay alternativas de sobrevivencia. Estoy bien, estoy respirando mucho mejor, tengo mi tratamiento para la recuperación pulmonar, tengo mis terapias y estamos a poco tiempo de volver al trabajo, tómenlo déjenlo“, agregó.