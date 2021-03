AMLO pide a Suprema Corte investigar a juez que suspendió con amparo Ley de la Industria Eléctrica

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al Ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la que le pide investigar el proceder del juez que suspendió todos los efectos y consecuencias de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que dan preferencia a la Comisión Federal de Electricidad sobre las demás empresas del sector.

“De manera respetuosa le solicito que el Consejo (CJF) que usted preside, si a la autoridad mencionada le correspondía aplicar la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia resolver en este caso. Si mi petición es procedente, solicite una investigación“.

El jueves pasado, Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo Especializado en Competencia Económica, concedió la suspensión provisional en dos amparos promovidos por empresas privadas de energías renovables.

La suspensión tiene efectos generales porque, según explicó, una medida cautelar con efectos solo para las empresas solicitantes, les otorgaría una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica y ocasionaría distorsiones en el mercado.

El Presidente mexicano recordó esta mañana que la suspensión se dio sólo un día después de haberse publicado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

“No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan empresas que tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo cual han afectado la economía de los mexicanos, en especial los más pobres”, aseguró.

“Me refiero a actores como Iberdrola, de España, que incorporó a su nómina a una ex Secretaria de Energía y al mismísimo ex Presidente Felipe Calderón. Se ha confirmado un llamado buró jurídico para ir en contra de las acciones que hemos emprendido para la transformación del País. Destaca Claudio X. González, pseudodefensor de la sociedad civil. Entre ellos se encuentra también el ex Ministro José Ramón Cossío, quién guardó silencio cómplice ante corruptelas”.

El Mandatario de México dijo que sería lamentable que después de todo el daño que la “oligarquía” ha causado al País se siga permitiendo el abuso y la prepotencia.

“Así como respeto y respetaré siempre el derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré a plenitud mis facultades como Presidente y como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia”.

AMLO acusa intereses detrás del juez

El jefe del Ejecutivo acusó que detrás del juez que frenó la reforma hay intereses particulares, en su mayoría de empresas, que “lucraron” con los bienes del País, por lo que su Gobierno no está ya al servicio de minorías.

“Nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general, porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público y se han quedado con bienes de la Nación.

“Tenemos que representar un Gobierno para todos, ya no los gobiernos facciosos que estaban al servicio de minorías rapaces, ya no el saqueo, el robo, con un auténtico Estado de derecho, no con la simulación, no con un Estado de chueco o de cohecho, como era antes”, aseguró.

Cuestionado sobre si su solicitud de investigación es un llamado a los jueces que otorgan amparos, López Obrador que no se está amenazando, solo se trata de ventilar los asuntos públicos y tener las “dos visiones”.

“No, no, porque van a decir que los estamos amenazando, es ventilar los asuntos públicos, es diálogo, es debate, esto es bueno, nada más que hay mucho desbalance, entonces por eso lo trato, para que se tengan las dos visiones, no sólo una”, comentó.

