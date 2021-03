Conductor arrolla a varias personas en San Diego, California

Al menos ocho personas resultaron heridas luego de ser arrolladas por un automovilista en un puente en San Diego City College.

La Policía y los paramédicos respondieron a un llamado de emergencia podo después de las 9 a.m., dijo el oficial Scott Lockwood.

Las autoridades no han dicho quién pudo haber resultado herido y el área fue bloqueada.

El sujeto habría sido detenido, pero no hay detalles, según reportes de medios locales.

Breaking: At least 8 injured after a car drove into a group of pedestrians near San Diego City College in San Diego, California. The driver has been detained. pic.twitter.com/1YlSOmbbXK

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 15, 2021