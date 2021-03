‘¡Usted es indocumentada, no le podemos poner la vacuna!’, dicen a madre en farmacia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cuando a Graciela Anzures, su hijo le dio la buena noticia de que había una vacuna contra COVID-19 disponible en la Farmacia Rite Aid en el barrio de Mission Hills de la ciudad de Los Ángeles, en menos de 5 minutos se alistó, lo que nunca pensó es que le negarían la inmunización por su estatus migratorio.

“¡Eres indocumentada! ¡No se te va a poner la vacuna!”, le dijo tronante la empleada de la farmacia Rite Aid, una mujer latina como de aproximadamente 25 o 26 años, según describe Graciela.

“Me dio mucho sentimiento e impotencia. Me sentí humillada. No me quedó otra, más que irme al final del pasillo y ponerme a llorar“.

El incidente ocurrió el sábado 13 de marzo como a las 5 de la tarde. Preocupado por la salud de sus padres, Sebastián Araujo, su hijo menor, los apuntó en una lista de espera de la farmacia Rite Aid.

Debido a la edad, ninguno de los dos padres califican aún para vacunarse. Graciela tiene 56 años y su esposo Alfredo Araujo, 60.

Sin embargo, las farmacias ofrecen a los angelinos la opción de inscribirse en una lista de espera, pese a que no llenen los requisitos de elegibilidad. Y eso se debe a que cuando en una jornada diaria de vacunación, sobran vacunas de las personas que no acudieron a sus citas, les llaman a quienes están en la lista de espera para que vayan en la siguiente hora cuando más tarde, y así las inmunizaciones no se desperdician.

today my mom was denied the covid-19 vaccine because she is undocumented. @riteaid asked for her social security and the woman at the front kept stating that they were not vaccinating people who are UNDOCUMENTED. my mom was literally sobbing and I'm literally appalled. pic.twitter.com/gkVOvHsfVl — Sebastian Araujo (@sebbaaaass) March 14, 2021

Fue como a las 4:30 p.m. del 13 de marzo que Sebastián, hijo de Graciela recibió una llamada telefónica de Rite Aid para que sus padres fueran de inmediato a inmunizarse.

“Yo padezco de presión alta. Así que cuando nos llamaron, me puse muy contenta”, dice Graciela.

Al llegar, la empleada de Rite Aid le pidió una identificación oficial de California o su seguro social. “Yo le dije que no tenía nada de eso. Y enfrente de todos los que hacían fila, me dijo que no me iban a poner la vacuna porque yo era indocumentada, y que a los indocumentados no se las aplicarían”.

Graciela dice que sacó su matrícula consular, recién expedida por el Consulado de México en Los Ángeles. “Esas no valen acá”, me respondió; y me preguntó si tenía un seguro médico o Medi-Cal. “No tengo nada”, le replicó.

De nuevo, dice esta madre que la empleada le reiteró que a los indocumentados no se les aplica la vacuna.

“Yo me sentí muy mal, con el corazón acelerado y como que la cabeza se me hacía grande”, dice.

Considera que si la empleada le hubiera hablado en otro tono y usado otras palabras, quizá no se hubiera sentido mal. “Debió medir sus palabras, porque las que usó llamándome indocumentada delante de las otras personas que esperaban su turno, me llegaron muy fuerte”.

Cuando su hijo Sebastián intervino, la empleada le dijo que no se trataba de racismo, pero que su mamá no tenía con qué comprobar su identidad. Su esposo sí recibió la vacuna, porque mostró una licencia de conducir de California.

so RITE AID just called me to say that they are sorry and that they will vaccinate my mom at the earliest convenience, but we're more so focused on them vaccinating undocumented folx with the documentation that they are able to provide/have access to just like any other site. — Sebastian Araujo (@sebbaaaass) March 14, 2021

Graciela dice que se animó a denunciar ante los medios porque la negativa a proveer la vacuna por el estatus migratorio, y solo tener una matrícula consular para identificarse, le puede estar pasando a muchas otras personas sin papeles, pero por miedo no se atreven a señalar públicamente.

Sebastián, su hijo, hizo público el incidente en las redes sociales. Y un día más tarde, dice que recibió una llamada telefónica de la directora regional de Rite Aid, quien les ofreció una disculpa y les prometió que en cuanto hubiera una vacuna disponible, llamarían a su madre para aplicársela.

“Pienso que al denunciar esto que me pasó, puedo ayudar. ¿Por qué no quieren vacunarnos? Pagamos impuestos. Me iban a poner de las vacunas que han sobrado de la gente que no llegó. Tienen que vacunarnos. Es la vida la que está en juego”, externa.

A reserva de mandar un comunicado más detallado, Chris Savarese, vocero de Rite Aid, afirma que la información que ellos tienen, es que Graciela no proporcionó ningún tipo de identificación que probara que era ella y mostrara su nombre, ni siquiera la matricula consular.

“Nosotros tomamos esto con mucha seriedad, y las personas que van a vacunarse, necesitan llevar una identificación; y a quienes son indocumentados no se les niega, porque es un imperativo moral dar acceso equitativo a todos en la aplicación de la vacuna contra COVID-19”.

Graciela ha vivido en Los Ángeles por 31 años. Ella y su esposo son padres de tres hijos. Dos son dreamers y Sebastián nació aquí. Se ganan la vida vendiendo ropa y otros artículos en los mercados al aire libre del Valle de San Fernando y Santa Clarita. “Nunca hemos pedido ninguna ayuda o beneficio público”, aclara.

Y hace un llamado a la comunidad inmigrante a denunciar si les niegan la vacuna. “Los latinos son los que más nos hemos enfermado y los primeros en morir por COVID. Nuestras vidas están pendiendo de un hilo”.