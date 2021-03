California demanda a Brookdale Senior Living el mayor operador de hogares de ancianos del país

Una demanda contra el grupo Brookdale Senior Living, el cual es considerado el mayor operador de hogares de ancianos de los Estados Unidos, es el nuevo objetivo del Fiscal General de California, Xavier Becerra, quien se unió a varios fiscales de distrito y de otras ciudades en una coalición en contra del grupo de residencia de ancianos por malas prácticas.

De acuerdo con información de la Fiscalía de California, la demanda asegura que las diez instalaciones de enfermería especializada de Brookdale Senior Living en el estado, “ignoraron las leyes que protegen la seguridad de los pacientes cuando son dados de alta de una instalación”.

CADOJ joined a coalition of DAs and city attorneys in suing Brookdale Senior Living for putting seniors and people with disabilities at risk.

Brookdale cut corners when transferring or discharging patients and lured people to its facilities through false promises.

— Attorney General Becerra (@AGBecerra) March 15, 2021