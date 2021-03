Trump recomienda por primera vez vacunarse contra COVID-19, especialmente a sus votantes

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump recomendó este martes a los estadounidenses que se vacunen contra la COVID-19, y en especial a sus votantes, el grupo que más resistencia está mostrando a inocularse.

“Lo recomiendo (vacunarse), y se lo recomiendo a mucha gente que no quiere vacunarse, y mucha de esa gente votó por mí para ser honestos”, afirmó Trump en una entrevista con Fox News.

Trump encourages his supporters to get the coronavirus vaccine but then says, "we have our freedoms, and we have to live by that. And I agree with that also." pic.twitter.com/2GVXwMokCE

— Aaron Rupar (@atrupar) March 16, 2021