Con humor: Qué dijeron en redes los clientes de Wells Fargo que no podían acceder a sus cheques de estímulo

Los clientes de Wells Fargo estaban pendientes este miércoles de que se agregaran millones de cheques de estímulo a las cuentas bancarias para saber de cuánto disponían y poder hacer frente a diversos compromisos generados por la pandemia.

Sin embargo al tratar de entrar al servicio de banca en línea se encontraron con que no podían acceder al sistema para consultar sus saldos.

Wells Fargo tuiteó por la tarde que logró corregir la emisión que provocó que los clientes no pudieran acceder al servicio digital “Nos disculpamos por el problema que tuvimos con nuestra banca en línea hoy. Nuestros equipos técnicos han resuelto el problema y ahora debería poder acceder a la banca en línea nuevamente“.

El sitio WZDX Fox señaló que la empresa atribuyó los problemas “a los altos volúmenes” de consultas. Wells Fargo comunicó desde el martes “Conocemos la importancia de los fondos de estímulo para nuestros clientes, y Wells Fargo hará que los fondos de estímulo estén disponibles inmediatamente cuando estén disponibles para nosotros”.

El hecho no pasó desapercibido y los memes comenzaron a inundar las redes sociales.

“Yo en Wells Fargo mañana si mi estímulo no está aquí”

Me at Wells Fargo tomorrow if my stimmy ain’t here: pic.twitter.com/3AfMMWhUoG — Kenny G (@_notpac) March 17, 2021

“Actualizando la aplicación Wells Fargo y aún sin estimulación”

refreshing the wells fargo app and still no stimmy pic.twitter.com/SMrD5x4lZ5 — panchí (@FranklinGiraffe) March 17, 2021

“Yo: revisando cada hora mi estimulación

Wells Fargo: sabiendo muy bien que estoy arruinado”.

Me: *checking every hour for my stimmy* Wells Fargo knowing damn well I’m broke: pic.twitter.com/AyLh0e0QA9 — Roman (@phasetexas) March 17, 2021

“Wells Fargo: Estamos procesando pagos de estímulo el día 17”

Wells Fargo: "We are processing stimulus payments on the 17th" pic.twitter.com/RHeJOZHZYL — Stimmy J🤑 (@itsjarred) March 17, 2021

“Yo viendo a todos recibir su estimulación mientras todavía tengo que esperar porque hago operaciones bancarias con Wells Fargo”

Me watching everyone get their stimmy while I still gotta wait cause I bank with Wells Fargo 😭😭 pic.twitter.com/jqDx4n0qPo — Mizz Thang (@datpurdythang) March 17, 2021

“Wells Fargo app: Qué #ChequeDeEstímulo?”

Cabe señalar que los estadounidenses pueden utilizar la herramienta “Get My Payment” en el sitio web IRS.gov para consultar el estatus de sus propios pagos.