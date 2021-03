California cumple un año de la declaración de confinamiento obligatorio y estos condados siguen con severas restricciones

Este viernes 19 de marzo se cumplió un año exacto del histórico anuncio hecho por el gobernador de California, Gavin Newsom, con el cual se dio inicio al confinamiento obligatorio en todo el estado por la pandemia del coronavirus, y a pesar de que las estadísticas actuales son alentadoras, algunos condados permanecen con fuertes restricciones.

La disminución de casos y de hospitalizados han permitido que decenas de condados reabran más sectores de la economía permitiendo los cines, los restaurantes bajo techo e incluso los parques temáticos, sin embargo, 11 condados de los 58 que comprenden al estado se mantienen bajo fuertes restricciones.

Pandemic Timeline: One year ago, California became the first state to issue a stay-home order. https://t.co/qTRTbCjz2G pic.twitter.com/3kPR9qbzOY

— NBC Los Angeles (@NBCLA) March 19, 2021