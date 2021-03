Instagram, WhatsApp y Facebook Messenger presentaron falla grave a nivel mundial

Instagram, Facebook Messenger y WhatsApp experimentaron hoy una interrupción aparente a nivel mundial que comenzó alrededor de la 1:40 pm EST.

Los problemas fueron reportados en las tres aplicaciones propiedad de Facebook, según los informes de DownDetector.

Usuarios en diversas partes del mundo se encontraron con errores al intentar enviar mensajes en WhatsApp y Messenger. La aplicación de Instagram tampoco mostraba nuevas publicaciones y en su lugar decía “No se pudo actualizar el feed”.

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la causa de la falla, destacó el portal CNET, especializado en tecnología. Pero la cuenta Facebook Gaming de la compañía reconoció en un Twitter que había “una serie de problemas que afectan actualmente a los productos de Facebook, incluidas las transmisiones de juegos”.

De manera habitual, muchas personas recurrieron a otros sitios de redes sociales para expresar su frustración con los productos caídos, lo que generó tendencias en Twitter.

En un momento, Instagram mostraba un “mensaje 500” (5xx Server Error), lo que sugería una falla del servidor. Mientras tanto, en WhatsApp los mensajes no circulaban.

No estaba claro qué tanto el problema también afectó a Facebook Messenger, que el año pasado implementó una nueva funcionalidad para permitir la mensajería multiplataforma entre Facebook, WhatsApp e Instagram.

WhatsApp tiene más de dos mil millones de usuarios e Instagram tiene alrededor de mil millones en el mundo. La página de estado de desarrollador de Facebook no mostró interrupciones inmediatas, reportó TechCrunch.

There are a number of issues currently affecting Facebook products, including gaming streams. Multiple teams are working on it, and we'll update you when we can.

— Facebook Gaming (@FacebookGaming) March 19, 2021