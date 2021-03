Asesino en serie: El sospechoso de un asesinato en NJ confesó haber matado a 15 en Nuevo México

Un sospechoso de asesinato en Nueva Jersey le dijo a la policía durante el interrogatorio que mató además a 15 personas en Nuevo México, incluida su esposa, de quien estaba separado, según dijo un fiscal en la corte el viernes.

El sospechoso, Sean Lannon, está acusado de matar a golpes a Michael Dabkowski con un martillo en la casa de la víctima en East Greenwich Township, Nueva Jersey, y además, de cometer robo y allanamiento de morada, reportó CNN.

Lannon fue arrestado como fugitivo a principios de este mes en Missouri.

Sean Lannon was taken into custody in the city of St. Louis by members of the U.S. Marshals’ St. Louis Metro Fugitive Task Force. He is facing charges including murder, burglary, possession of a weapon and motor vehicle theft: https://t.co/npYT3x6u8s

— U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) March 15, 2021