Así fue la lesión de Lebron James

La estrella de los Angeles Lakers, Lebron James salió lesionado este sábado en la derrota de su equipo vs Atlanta Hawks 94 a 99. El diagnóstico médico informó que James sufrió un esguince en su tobillo derecho y estará afuera de las canchas indefinidamente.

Apenas arrancar el segundo cuarto del encuentro vs Hawsk, James disputó la posesión del balón con Salomon Hill y fue cuando el tobillo de “El King” se dobló.

Bron appears to turn his ankle, stays in the game and hits a three, then heads to the locker room pic.twitter.com/OdTrDW77o1

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2021