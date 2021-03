Elisa Beristain y Javier Ceriani: A dos años de destapar el primer ‘me too’ latino se confiesan

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Elisa Beristain y Javier Ceriani son los periodistas que están al frente de ‘Chisme No Like’ en Youtube y ‘Chisme en Vivo’ en Estrella TV. Comenzaron hace un poco más de dos años buscando un espacio para hacer el show de sus sueños, ese que no le permitía la industria que nos los contrataba por ser ‘incómodos’.

Desde el primer día comenzaron a hacer historia con sus investigaciones y sus denuncias, no teniendo filtro a la hora de hablar, y como ambos dicen ‘caiga quien caiga‘. A dos años de destapar el primer caso de ‘me too’ latino, con la denuncia de acoso sexual de una actriz a Enrique Albis, productor de ‘El Gordo y la Flaca’, Javier y Elisa se confiesan en exclusiva y cuentan lo que les ha costado ser ‘la brújula del entretenimiento’ y los defensores de las víctimas.

“Cuando descubrimos que había este acosador sexual en Univision sabíamos que nos íbamos a meter con un monstruo, eran muchas las cosas que iban a involucrarse… Nos dio ánimo que el golpe que dimos, Univision reaccionó enseguida, lo despidieron, Jorge Ramos pidió disculpas y, eso nos puso en un lugar de mucha victoria y de mucha credibilidad, le dio confianza a las chicas que estaba denunciando, lo que no nos imaginamos es que era de 3 a 15 chicas… Lo bueno es que demandaron, se resolvió y ese acosador no está más en la televisión”, recuerda Ceriani.

Elisa, quien es la más pensante del dúo, vive todo esto que están haciendo como un parte aguas: “Hemos hablado de quien sea, y nuestra ilusión es que, en algún momento, llegara a limpiarse un poco la industria, porque es increíble, parece que la industria del entretenimiento está llena de gente delincuente”, asegura.

Después de los de Albis, siguieron las denuncias, profesionales invitados en shows de Univision y Telemundo con historial policial, un médico que opera famosas estafador, supuestas violaciones y abusos en ‘La Academia’ de parte de ejecutivos y productores, y aunque nunca se detuvieron, ¿qué responsabilidad les implica esto?

“Está saliendo un acoso por día y eso no pasaba antes, nosotros destapamos de ‘La Academia’ casos de que drogaban a los chicos hace 18 años atrás… Merle Uribe, que 35 años le bloquearon la carrera, la vetaron de Televisa por una acosador, estamos destapando el archivo secreto de la industria del espectáculo”, dice Javier.

“Los periodistas que estamos dentro de la industria escuchábamos por los pasillos, pero no teníamos el espacio para hacerlo, por eso la misión, sin habernos puesto de acuerdo Javier y yo, es que el lugar donde trabajamos queremos un lugar limpio, digno, y creo que dentro del espectáculo hay que dar ese ejemplo, de que los casos se denuncien y el ejemplo no lo estamos dando nosotros, sino las personas que se están atreviendo a hacer la denuncia al hacerse público“, dice Elisa y aclara.

“Esto ayuda a que muchas mujeres, y muchas personas se envalentonen, y que son las personas comunes y corrientes que trabajan en la oficina, en las fábricas, estamos viviendo en otro mundo, ya no hay espacio para esos monstruos que se escondían dentro de la industria”.

Las denuncias, que como dice Ceriani ahora son diarias, hace dos años parecía ser algo imposible o eternamente a taparse, ¿qué cambió?

“Los programas de Youtube hemos ayudado bastante, porque le hemos dado mucho espacio a las víctimas… Los conductores de televisión tradicional están teniendo un problema de lenguaje, las chicas de ‘Hoy’ de Televisa, apoyaron a un abusador porque ella (la víctima) estaba borracha en el momento que fue abusada, se empezó a cambiar la manera de ver a las mujeres… ¿por qué? ¿si estás borracha sos más violable? Si estás en la cama y no querés, no querés… Se están empantanando en su propia forma de comunicar… La gente ya aprendió con nosotros, entonces se lo hacen notar en Instagram… Llegó tarde igual para el mercado latino, el mercado americano hace tiempo que está con el ‘me too’ y a nosotros nos cuesta, porque creo que estamos todavía en una industria muy machista”, dice Ceriani.

Y Elisa razona lo siguiente: “Como en el caso de ‘La Academia’, tenemos esa conducta latina que a lo mejor nos inculcaron en nuestra casa que, la mujer por andar escotada o el hombre, porque hemos denunciado violaciones a jóvenes gays, y pareciera que hubiera la creencia de ‘Ay, si tu eres gay te están haciendo un favor’ y no”.

Lograr que personas anónimas e incluso públicas denuncien algo que tanto dolor les trajo y les cambió la vida, no ha sido fácil para los periodistas, y nos cuentan cómo hacen para lograrlo, apoyarlos y a la vez no ser engañados.

“Es un trabajo terapéutico, de horas… Primero hay que escucharlos y después hay que escucharlos por segunda vez a ver si no están mintiendo, si se equivocan en el cuento, dudamos… Tienen miedo a la exposición, al escarnio público, a las críticas en las redes sociales, estamos hablando de gente que perdió toda su vida en esto, pero siento que hablarlo les ha hecho muy bien, le damos seguimiento, los apoyamos, le pedimos a la gente en las redes que vaya a apoyarlos.. Tendría que estar prohibida esa pregunta de “¿por qué ahora?’… Es un trabajo que en Youtube nos permite estar una hora hablando para que larguen todo, y tal vez en una entrevista de televisión, de 3 minutos, no se puede. Estás haciendo una operación quirúrgica con un ser humano para quitarle ese dolor”, confiesa Ceriani.

“No solo nos ha costado tiempo, también nos ha costado dinero, por los temas. Es increíble que teniendo tanta libertad en Youtube, palabras como sexo, abuso inmediatamente dejan de monetizar, y a Javier y a mí nos ha apoyado Pepe Garza económicamente, porque nosotros traemos las investigaciones, pero tenemos un equipo aquí en Estados Unidos, que tenemos bien pagada, gente profesional así que dar estas noticias no es que es un servicio social, pero nos ha costado tiempo y dinero”, aclara Beristain.

-¿Han tenido miedo?

“Lo malo de esto es que cuando los colegas sienten envidia o sienten celos hacen cosas que hacen mucho daño a nuestras investigaciones. Por ejemplo, Adis Tuñón, dijo que a mí me iban a poner una orden de restricción en un caso de un cirujano, y eso asustó a las víctimas y eso no se vale, porque estás jugando sucio, porque era una mentira además y eso hace mucho daño. Y así miles de cosas que nos hacen para desprestigiarnos. Yo entiendo lo que es el chisme y la guerra mediática, pero cuando entramos en zona de investigaciones donde hay abusos, enfermedades, no podés jugar con eso, no podés ensuciar a un colega porque está haciendo una investigación y podés dañar una víctima”, explica Javier.

-¿Qué sienten cuando una víctima los busca para contar su verdad y sanar?

“Mucha responsabilidad, porque tenemos que cotejar no solamente su historia, no podemos dar historias que son mentiras porque está en juego la integridad de otra persona, pero cuando te buscan de esta manera, yo personalmente, me siento satisfecha de que estamos poniendo un granito de arena para limpiar esta industria”, nos explica Elisa.

“Desde el caso de Albis en Univision todos estos años hemos aprendido mucho de cómo tratar estos temas, cómo presentar las cosas porque la gente quiere pruebas contundentes. Nosotros protegemos a la víctima de que le crean, porque la gente pide el video donde la están violando… El público también cada día exige más prueba. En eso hemos aprendido bastante, y vamos a asegurar que si alguien habla con nosotros lo vamos a ayudar a que su voz sea escuchada, porque si una persona habla en un lugar equivocado puede que no le crean. Y también está el placer de desenmascarar a quien es un farsante… “, dice Ceriani.

En dos años llevan más de 50 denuncias en donde le han dado voz y apoyo a las supuestas víctimas, como ellos explican. Pero ¿qué pasa con los acusados? ¿Alguna vez se han acercado a tratar de comprarlos o disuadirlos para que cambien la versión?

“Nosotros no tenemos amigos, somos amigos de la noticia, hace poquito una persona se acercó a mí, primero trató de decirme que tenía información de mi esposo y como le dije que no puedo hablar porque estamos llevando una investigación de esa persona, después me dijo que no era mi marido sino que querían decirme que yo estuve trabajando en ‘El Talón’ de prostituta. Entonces, como conozco tanto, como no hay información ni de mi marido ni mía, como que están tratando de fabricar algo para desprestigiarnos si yo no me callo... Tenemos la piel tan gruesa, tan curtida, no importa, cualquier poderoso o famoso que nos va a fabricar algo por ahí hay personas que no nos conoces, y a lo mejor por morbosidad van a ver quienes somos, nos van a ayudar, nos van a servir mucho de publicidad”, dice con valentía Beristain a lo que Ceriani agrega.

“El otro día Gustavo Adolfo (Infante) decía que por qué le hablábamos a los presidentes de los canales como si nos escucharan, y la verdad es que nos escuchan. y sí podemos confirmar un canal muy importante que nos preguntó qué queríamos, pensaban que queríamos algo, cómo parar, hasta dónde van a llegar, y obviamente no hubo ningún tipo de negociación porque no tenemos esa intención tampoco, no tenemos agenda para ir a ningún canal”.

En esto de no detenerse ante ningún poderoso, incluso si les quieren ofrecer algo a cambio por el silencio o por cambiar la historia del débil, ellos le tiene un mensaje:

“Si tienen el culo sucio u otras partes sucias, agarren su lapicero, su laptop, su cuadrito de la oficina y salgan corriendo porque es cuestión de tiempo, si tienes algo que hiciste anda renunciando antes de que ensucies a tu empresa porque lo vamos a sacar caiga quien caiga… Que se dediquen a otra cosa… No vengan a molestar con su pipi o con su colita a la industria del espectáculo, no ensucien más esta hermosa profesión que es el entretenimiento”, dice Ceriani y Beristain concluye con lo que para ella es el objetivo final de este arduo trabajo sin descanso.

“Ya hagan lo correcto, si quieren caer en esta nueva modalidad ya no solo de la industria, del mundo, hagan lo correcto, si quieren hacer otra cosa hay lugares para hacerlo”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A ELISA Y JAVIER EN VIDEO: