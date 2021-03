Fusión de compañías creará red de ferrocarril entre Canadá, EE.UU. y México

La empresa Canadian Pacific Railway comprará la estadounidense Kansas City Southern (KSC) en un acuerdo por valor de 29,000 millones de dólares, del que aseguran que saldrá la primera red de ferrocarril que unirá Canadá, Estados Unidos y México.

En un comunicado conjunto, ambas firmas explicaron que la fusión se llevará a cabo a través de “una transacción en efectivo y de acciones” y que la operación valorada en 29,000 millones de dólares, incluye la asunción por parte de Canadian Pacific Railway de 3,800 millones de deuda de KSC.

En virtud de este arreglo, los accionistas de la compañía estadounidense recibirán 0.489 de cada participación de Canadian Pacific Railways y 90 dólares en efectivo por cada valor ordinario de KSC que posean.

Today we have entered into a merger agreement with Kansas City Southern that would join two historic railroads to create the first rail network connecting the U.S., Mexico and Canada.https://t.co/irU5Kzqdjo pic.twitter.com/P4yC1dbyLz

— Canadian Pacific (@CanadianPacific) March 21, 2021