Cómo solucionar problemas molestos de los aparatos auditivos

Los audífonos o aparatos auditivos pueden salvarte la vida. Pero, si bien la tecnología ha mejorado en los últimos años, estos dispositivos esenciales todavía pueden causar molestias de vez en cuando. Y para muchos estadounidenses, el uso continuado (y crítico) de mascarillas durante la pandemia ha hecho que el uso de audífonos sea más desafiante de lo habitual.

“Vemos que los pacientes llegan con más quejas relacionadas con sus aparatos auditivos, y muchos no quieren visitar a su audiólogo para hacer los ajustes y cambios necesarios para facilitar su uso”, dice Douglas Hildrew, MD, especialista en oído, nariz y garganta de la Facultad de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut. Si ignoras estas molestias aparentemente menores, es menos probable que uses tus audífonos, lo que puede agravar los efectos del aislamiento de COVID-19, agrega.

Aquí te presentamos 5 problemas comunes que a menudo surgen con estos dispositivos, cómo intentar solucionarlos por tu cuenta y cuándo buscar la ayuda de tu audiólogo.

Problema: Los audífonos siguen perdiéndose

Si usas un audífono retroauricular, es fácil que se enganche en el lazo de la mascarilla que va detrás de la oreja al quitarte la mascarilla, dice Angela Shoup, PhD, presidente de la Academia Estadounidense de Audiología (American Academy of Audiology) y jefa de la división de trastornos comunicativos y vestibulares en UT Southwestern Medical Center en Dallas.

Desafortunadamente, cuando ese audífono sale volando, puede dañarse al caer en una superficie dura o caer en un líquido, o simplemente perderse.

La solución: si usas una mascarilla con orejeras, quítatela tirando del cordón de tu oreja hacia abajo, sugiere Catherine Palmer, PhD, directora de audiología y audífonos en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. También puedes usar una mascarilla con correas que van detrás de la cabeza o enganchar los lazos a una diadema con botones.

Otra opción es un sujetador de audífonos, un cordón que se coloca en el audífono y luego se sujeta a la ropa, dice Shoup. De esta manera, si tu audífono se desprende, simplemente colgará de tu ropa hasta que puedas agarrarlo. Si usas anteojos, también puedes comprar un accesorio de sujeción para audífonos, el que fija tu aparato a la pata de tus anteojos.

Cuando no estés usando tus aparatos, guárdalos de manera segura en su estuche y no los coloques simplemente en tu bolsillo o en el mostrador de la cocina. “Una vez tuve un paciente que confundió un audífono en su mesa de café con un pretzel y trató de darle un buen mordisco”, recuerda Tricia Ashby-Scabis, AuD, CCC-A, directora de prácticas de audiología en la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA, American Speech-Language-Hearing Association). También mantenlos fuera del alcance de las mascotas, a las que les encanta comerse los audífonos, que es muy importante porque “las pilas son potencialmente venenosas”, dice Palmer.

Problema: Sonidos molestos de retroalimentación

¿Escuchas un pitido, un chillido, un zumbido fuerte o un silbido? “Cuando el sonido se amplifica y se escapa del canal auditivo, puede retroalimentarse a través del pequeño micrófono del dispositivo, provocando un sonido chirriante y agudo conocido como retroalimentación acústica”, dice Shoup.

En una encuesta de 2018 a miembros de Consumer Reports, más de la cuarta parte de los encuestados que usan audífonos calificó la supresión de retroalimentación como una de las características más importantes que buscó al comprar su audífono actual.

Si bien la tecnología moderna de los aparatos auditivos ha hecho que la retroalimentación sea un problema menor, es posible que lo notes más durante la pandemia, dice Ashby-Scabis, porque tu mascarilla puede rozar tu audífono y causar ruido.

La solución: si solo notas retroalimentación pero generalmente no tienes otros problemas, puedes intentar reposicionar el domo de tu audífono para que se ajuste mejor a tu oído, dice Hildrew.

Si eso no funciona, consulta a tu audiólogo u otorrinolaringólogo. Cuando usas audífonos, es más probable que experimentes acumulación de cera en el canal auditivo, lo que puede desencadenar retroalimentación. (El bloqueo aumenta la amplificación de tus aparatos auditivos, lo que puede causar zumbidos). Si tus oídos están limpios, tu audiólogo puede ajustar el molde auricular (un ajuste más seguro previene que el sonido se escape) o puede reprogramar el dispositivo, agrega Shoup.

Problema: Demasiado ruido de fondo

Esta es una queja común, especialmente entre los nuevos usuarios de audífonos.

“Muchas personas esperan que los audífonos solo amplifiquen los sonidos que quieren escuchar y no los otros ruidos de fondo que los rodean”, dice Palmer. Toma algún tiempo acostumbrarse a la forma en la que realmente funcionan los audífonos, agrega, pero generalmente se resuelve una vez que tu cerebro ha tenido tiempo de adaptarse a todo el ruido recién amplificado, especialmente si usas tus audífonos todo el tiempo.

Aun así, incluso el ruido de fondo aparentemente menor cuando estás en una tienda de comestibles o al hablar con personas al aire libre puede ser más difícil de manejar en esta era de las mascarillas, dice Hildrew. “En el pasado, es posible que hayas podido filtrarlo y escuchar lo que alguien decía leyendo sus labios”, dice. “Pero ahora con las mascarillas, eso ya no podemos hacerlo”.

La solución: si usas tu audífono todo el tiempo y todavía te molesta el ruido de fondo porque te impide concentrarte, consulta a tu audiólogo, que puede activar el micrófono direccional del dispositivo, lo que reduce la sensibilidad al sonido detrás de ti para permitirte concentrarte en escuchar lo que está frente a ti.

Pero si te molesta el ruido de fondo porque te dificulta escuchar a los demás, por ejemplo, un compañero de trabajo o tu familia en un restaurante, entonces un micrófono remoto es una mejor opción, dice Palmer. Este es un pequeño micrófono sujeto a la solapa de la persona que deseas escuchar, que envía una señal inalámbrica a tus audífonos. Puede encontrarse en muchos audífonos modernos o agregarse a una versión anterior.

Problema: Audífonos muertos

Si alguna vez estuviste a la mitad de una película y tu audífono se apagó en la mitad de una escena importante, sabes muy bien la frustración que puede ocurrir con las baterías. Durante la pandemia, es posible que se agote la batería con especial rapidez dado que la usas durante horas para escuchar y compartir música o usar FaceTime, dice Ashby-Scabis. También es engorroso cambiarlos.

La solución: considera usar un audífono con pilas recargables. Estos tienen baterías incorporadas que no requieren una extracción periódica. En nuestra encuesta de 2018, más de la mitad de los encuestados que usan audífonos calificó las baterías recargables como una de las funciones más importantes.

“Simplemente conectas tus audífonos cada noche en una unidad de carga, similar a la de tu teléfono móvil”, dice Ashby-Scabis.

Pero si aún no es tiempo de una actualización de tus audífonos pronto, hay cosas que puedes hacer para prolongar la vida útil de la batería. Apaga el dispositivo cuando no lo estés usando y deja la tapa del compartimiento de la batería abierta durante la noche, para permitir que la humedad que se haya acumulado se evapore, dice ella.

Problema: Dolor de oídos

La piel que está encima de la oreja y su canal es muy sensible y susceptible a la irritación.

“Tu oreja es solo piel justo encima del cartílago, en la que no tienes un buen suministro de sangre”, dice Hildrew. “Y la realidad es que tu oído es un lugar privilegiado en este momento, con anteojos, mascarillas y audífonos luchando por el espacio. Esto causa presión alrededor del área que puede provocar llagas sensibles y bastante dolorosas”.

La solución: puedes quitar algo de presión a tus oídos usando mascarillas que se atan detrás de la cabeza, en lugar de hacer un lazo alrededor de las orejas, dice Hildrew.

Si usas anteojos, aflójalos un poco para no lastimar el área. Si el dolor persiste, Hildrew recomienda ver a tu audiólogo, quien puede ajustar el tubo en tu audífono para que quede más abajo detrás de tu oreja.

