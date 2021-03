Con fusiles asaltaron a la selección de Belice en Haití

Este lunes el autobús que trasladaba a la selección de futbol de Belice fue interceptado por una banda armada con fusiles a la llegada del equipo a Haití, donde debía disputar un partido de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

Afortunadamente los policías que escoltaban al equipo lograron mediar con la organización delictiva, y pudieron continuar su trayecto desde el aeropuerto hacia el hotel, adonde llegaron con seguridad, tal como informó la Federación de Fútbol de Belice en un comunicado.

“A pesar de ser escoltados por cuatro policías, el autobús del equipo fue detenido por el alboroto de insurgentes con rifles de asalto en motocicleta y la escolta policial estuvo forzada a negociar con ellos para que el autobús del equipo continuase su viaje al hotel”, describe el comunicado.

Fantom 509 members, a terrorist group of masked police officers, stopped Belize's soccer team bus in Port-au-Prince. Police officers had to negotiate with the terrorists so they can allow Belize's team bus to leave. Belize's team traveled to Haiti to play them on Thursday. pic.twitter.com/ANRF72393l

— Onz Chery 🇭🇹 (@Onz_11) March 23, 2021