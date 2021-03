Interponen demanda colectiva contra la marca de agua Real Water, de Nevada, por causar hepatitis

Una semana después de haber salido reportes de niños hospitalizados por consumo del agua alcalina marca Real Water, una demanda colectiva en contra de la empresa fue interpuesta en Nevada por parte de consumidores que dicen haber sufrido problemas hepáticos.

La demanda de acción de clase en contra de Real Water -una empresa con base en Las Vegas- llega justo cuando las autoridades federales investigan los reportes de enfermedad del hígado presuntamente causada por el agua embotellada.

El daño en las personas ha sido establecido como hepatitis aguda no viral, con síntomas como fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náusea, vómito, dolor abdominal, orina oscura y la típica coloración amarilla en los ojos. Para más detalles, leer el comunicado de la FDA.

Public Health Alerts Residents of “Real Water” Brand Alkaline Water Possible Link to Acute Non-viral Hepatitis Illness. View https://t.co/IjmT8Z9n8S for more. pic.twitter.com/mhddqGD2kG

— LA Public Health (@lapublichealth) March 22, 2021