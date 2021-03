IRS enfrenta críticas por retrasos en envío del tercer cheque de estímulo

El Departamento del Tesoro enfrenta críticas y está bajo presión ante retrasos en el envío del tercer cheque de estímulo de $1,400 dólares, especialmente a grupos vulnerables.

Demócratas que lideran distintos comités y comisiones en la Cámara de Representantes exigieron respuestas al IRS sobre lo que está ocurriendo con la agencia.

Señalan que ya había un sistema de envío de fondos, utilizado para las anteriores ayudas de $1,200 dólares y $600 a finales.

“Estamos demandando respuestas inmediatas del IRS y la Administración del Seguro Social, por qué caramba están tomando tanto tiempo enviar los pagos de estímulos a varios beneficiarios del Seguro Social, SSI y veteranos. Este dinero necesita irse ahora”, expresó Bill Pascrell Jr. (Nueva Jersey), presidente del Comité de Vigilancia.

La carta está firmada también por Richard Neal (Massachusetts), presidente del Comité de Medios y Arbitrios; John Larson (Connecticut), presidente del subcomité de Seguridad Social, y Danny Davis (Illinois), presidente del Comité de Trabajadores y Soporte Familiar.

“El último año, el IRS y SSA han trabajado de cerca para asegurarse de que las ayudas previas fueran pagadas pronta y automáticamente a estos beneficiarios, incluso si ellos no reportan impuestos”, dice la misiva.

🚨 This evening we are demanding immediate answers from the IRS and Social Security Admin why they’re taking so damn long sending stimulus payments to many Social Security, SSI, and VA recipients. This money needs to go out NOW. pic.twitter.com/kCG3ipVZZA

— Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) March 22, 2021