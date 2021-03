México albergará nuevamente una carrera de la F1

Luego de que el año pasado, a razón del COVID-19, los aficionados mexicanos se quedaran con las ganas de poder presenciar una carrera en su país, la máxima categoría automovilística regresará a México. En la temporada 2021 podrán tener una nueva oportunidad de disfrutar del deporte a motor.

En esta nueva edición se dio a conocer el calendario. Serán un total de 23 carreras divididas en cuatro continentes: América, Asia, Europa y Oceanía. Pero el punto más relevante es la inclusión del Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México.

Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change #F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA

Esta será la sexta ocasión en la que esta pista albergará una carrera, desde que la máxima categoría regresara al país en 2015. La competencia está prevista a realizarse los días 29,30 y 31 de octubre, por la décimo novena carrera.

La temporada comenzará el próximo 26,27 y 28 de marzo en Bareín. En esta pista el mexicano, Checo Pérez, podrá lucir su nuevo monoplaza de la escudería Red Bull. Se estima que la temporada finalice en Yas Marina, Abu Dhabi, en diciembre de este año.

