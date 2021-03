Un buque de contenedores bloqueó el Canal de Suez y causó la parálisis de la navegación

Un buque portacontenedores de gran tamaño está encallado y bloquea el tráfico de barcos en el Canal de Suez desde hace horas.

The Ever Given, un buque portacontenedores con bandera de Panamá en ruta desde China a los Países Bajos, se quedó atascado en el canal egipcio el martes, mientras viajaba hacia el norte, desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo.

Varios remolcadores se han apiñado alrededor del barco durante horas, según los datos de seguimiento, sin lograr desatascar la masiva embarcación.

So, the #SuezCanal is blocked…

Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.

Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.

Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln

— John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021