Corea del Norte lanza dos misiles balísticos al Mar de Japón, informaron oficiales de EE.UU. y Corea del Sur

Corea del Norte ha lanzado un par de misiles por segunda vez en una semana.

Los lanzamientos fueron confirmados a ABC News por un funcionario de Estados Unidos y jefes de personal conjuntos de Corea del Sur. El funcionario estadounidense dijo que se dispararon dos misiles balísticos de Corea del Norte al Mar de Japón.

“Corea del Norte disparó esta mañana dos proyectiles no identificados al Mar del Este desde la provincia de Hamkyung del Sur”, dijo el gobierno de Corea del Sur en un comunicado. “La inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están analizando cualquier información adicional”.

“Si bien nuestro ejército ha fortalecido la conciencia y el monitoreo, los [funcionarios] de la República de Corea y los EE. UU. Están trabajando en estrecha colaboración y se mantienen preparados”, agregó.

