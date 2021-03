Joe Arpaio, el despiadado “cazador de inmigrantes”, está de luto por la muerte de su esposa Ava

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El polémico exSheriff de Arizona, Joe Arpaio, una de las figuras antiinmigrantes más prominentes de Estados Unidos, está de luto por la muerte de su esposa Ava el pasado fin de semana.

Joe Arpaio, quien fue Sheriff del Condado Maricopa, indicó que Ava Arpaio murió de cáncer rodeada de su familia y que el Presidente Donald Trump le llamó a Ava en algunas ocasiones mientras estaba luchando contra la enfermedad, además de expresar sus condolencias tras el fallecimiento.

Ava Arpaio, the wife of longtime Maricopa County Sheriff Joe Arpaio, has died at age 89.https://t.co/t5cUTZ0FCA — KTAR News 92.3 (@KTAR923) March 23, 2021

Ava, considerada por algunos analistas como el arma secreta de poderoso sheriff, murió en un hospital a los 89 años, 63 de los cuales estuvo casada con el hombre que hoy tiene 88 años y que fue sheriff entre 1993 y 2017 en el condado cuya cabecera es la ciudad de Phoenix.

Very saddened to hear of the loss of Ava Arpaio, Sheriff Joe Arpaio’s wife of more than 60 years. Our prayers and our hearts are with Sheriff Joe and his entire family during this time. #RIP https://t.co/xNyIixjXL1 — Doug Ducey (@dougducey) March 22, 2021

Joe Arpaio cometió durante su gestión numerosos actos de abuso de poder y brutalidad policial, dejando un lamentable legado en el campo de la legalidad y los derechos humanos, pero Donald Trump le concedió el perdón. Pero incluso algunos de sus detractores reconocieron en Ava a una persona agradable.

The last time I saw the Arpaios was primary night, 2018 in his failed Senate bid.

Ava Arpaio was always gracious despite a brutal political climate.

Sending condolences to the Arpaio family tonight.

Mrs Arpaio lost her battle with cancer today.

She was 89.#fox10phoenix pic.twitter.com/yz1xnbBDN2 — Linda Fox 10 (@lindawfox10) March 22, 2021

Hace dos años, Ava fue mordida por una víbora de cascabel en su casa de Fountain Hills, incidente por el cual estuvo en cuidados intensivos de un hospital por varios días. Tras recuperarse, el cáncer que había estado en remisión regresó.

A Arpaio le sobreviven dos hijos y varios nietos.