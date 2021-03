Joe Biden confirma que buscará la reelección en 2024 y se ríe de Trump

El presidente Joe Biden dijo que buscará la reelección en el 2024.

“Mi plan es postularme a la reelección. Esa es mi expectativa”, dijo el demócrata.

Lo reveló durante su primera conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde previamente soltó un par de risas cuando se refirió al expresidente Donald Trump.

Fue cuestionado sobre sus planes de reelección y por qué no había lanzado su campaña, cuando para este periodo su predecesor ya tenía su plan listo.

“Mi predecesor la necesitaba… mi predecesor”, dijo y soltó una risa. “Oh, Dios, lo extraño”, agregó y volvió a reírse.

La reacción del demócrata, quien en 2024 tendría 81 años, causó algunas risas entre periodistas.

President Biden says he plans to run for reelection and laughs when a reporter refers to his “predecessor.”

He jokes: “My predecessor … oh God, I miss him." pic.twitter.com/u7ni1S7rsm

— The Recount (@therecount) March 25, 2021