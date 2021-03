Todos los adultos de California podrán vacunarse contra COVID-19 a partir del 15 de abril

Prácticamente todos los residentes del estado de California podrán ponerse la vacuna contra COVID-19 a partir del próximo mes, según anunció este jueves el estado.

En sus esfuerzos por ampliar la elegibilidad para inocularse, el estado dorado permitirá a partir del 1 de abril que todas las personas mayores de 50 años puedan solicitar cita para su vacuna. El turno para el resto de adultos californianos llegará dos semanas después, el 15 de abril.

Se espera que en las próximas semanas aumenten los suministros de vacunas, por lo que las autoridades estatales consideran que la vacuna será elegible para todos en dos semanas.

“La luz al final del túnel se sigue haciendo más brillante”, dijo el gobernador Gavin Newsom en un comunicado.

