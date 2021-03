Van Basten propone un fútbol sin el fuera de juego

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El mítico futbolista holandés, Marco Van Basten, propone la eliminación de una de las reglas más antiguas del fútbol: el fuera de juego. El histórico atacante del Ajax admitió, para Sky Sports, “estar convencido de que la regla del fuera de juego no es buena. Al menos me gustaría experimentar con su eliminación para demostrar que el fútbol también es posible sin esa regla. Creo que el juego sería mejor“, expresó el ex futbolista.

La regla del offside tiene sus inicios en el año 1925 y, desde entonces, ha estado presente en los partidos de fútbol con sus aciertos y desaciertos. La regla número 11 fue establecida en beneficio de los defensores y Van Basten, como buen delantero, propone un fútbol sin ella. “Hay más opciones para que los jugadores en posesión lo exploren (…) la gente quiere acción“.

El futbolista, ganador del Balón de Oro en tres ocasiones, recalcó que esta medida beneficiaría al fútbol ofensivo y exigiría una mayor atención, despliegue y concentración por parte del bloque defensivo. “La misión de defender sería mucho más difícil. Necesitan estar más atentos de lo que se está actualmente porque el campo se haría más grande”.

Van Basten recuerda las polémicas que se han generado por aplicaciones, o no, de este regla. Decisiones que son discutidas hasta el hartazgo en los medios de difusión masivos. “¿Cuánto tiempo se necesita para discutir si un jugador está en fuera juego o no? ¡Demasiado!”, concluyó el ex futbolista de la selección holandesa.