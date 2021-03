Identifican a la mujer acuchillada con su perro en un parque en el área de Los Ángeles

Una mujer y su perro que caminaban en un parque de San Dimas, en el área de Los Ángeles, murieron tras ser acuchillados por un hombre que se había lanzado al ataque de todos los que estuvieron a su paso.

El fatal incidente ocurrió el jueves en el parque Lone Hill luego que el atacante, identificado este viernes como Ricardo Saldívar, de 23 años, se le fuera encima con cuchillo en mano a un hombre que tuvo que meterse a su auto para protegerse.

Pero luego, el enloquecido agresor vio a la mujer caminando con su perro y los atacó, acuchillando primero al perro y después a la mujer. Ambos murieron en la escena. Ella fue identificada como Jeanne Edgar, de 66 años.

TODAY: Coroner identifies victim of stabbing in San Dimas as 66-yr-old Jeanne Edgar; a mother and grandmother.

Stabbed to death while trying to save her dog from deranged attacker, who also killed the dog.

I don't know Mrs. Edgar but am heartbroken over this story. 💔💔 pic.twitter.com/wkpRA9r3M2

— Gigi Graciette (@GigiGraciette) March 26, 2021